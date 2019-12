Värm dig med två välgörande läsdrinkar i vintertid – Ellas alkoholfria äggtoddy och lemonad

När vi någon gång har lite mera av bristvaran tid till förfogande är det lika bra att suga musten ur den ordentligt. Komplettera den heliga lässtunden med en lyxig drink att sakta sippa på medan du låter dig flätas in i författarens ord.

Här bjuder vi på två helt olika drinkar - en söt och fluffig toddy och en syrlig och uppiggande varm lemonad.

”Beskows Brygd”: Het citronlemonad med smöröga

Den här syrliga drinken får färg av gurkmejan och en julig ton av nejlikan. Tveka inte att klicka i smöret i drinken – smöret lindar in citronens syra.

Den här knallgula drinken är uppkallad efter barnboksförfattaren Elsa Beskow som skapade fantastiska illustrationer till sina sagor.

Ingredienser, 3-4 drinkar:

4 dl vatten

Saft från tre ekologiska citroner, zest från en

½ dl honung

4 msk socker

8 hela nejlikor

1 tsk gurkmeja

1 msk smör

Gör så här:

Hetta upp alla ingredienser utom smöret i en kastrull. Låt sjuda tills sockret smält. Häll upp i glaskoppar och klicka i smöret. Servera genast.

”Tom & Jerry”: Varmkrämig toddy-cocktail med kanel och vanilj

Det här är en klassisk amerikansk juldryck med anor, len mot ett vinterkallt bröst. En traditionell Tom & Jerry görs med rom, men i den här alkoholfria versionen kommer hettan från tabascon.

Ingredienser, 4 drinkar:

3 ägg, separerade till vitor och gulor

1 tsk citronsaft

1 dl fint strösocker

1 tsk vaniljsocker

1 tsk kanel

½ tsk kardemumma

½ tsk muskot (garnityr)

½ tsk tabasco (istället för rom)

8 dl mjölk

Gör så här:

Separera äggvitorna från äggulorna. Vispa äggvitor med citrondropparna till ett hårt skum.

Vispa äggulor i en annan skål och blanda i sockret och kryddorna. Vänd ner äggvitorna i smeten. Täck över och spara din drinkbas i kylen tills drinken ska blandas.

Blanda drinken:

Hetta upp mjölken i en kastrull. Lägg två matskedar smet i varje kopp. Slå i några droppar tabasco i varje mugg. Fyll upp med het mjölk och rör om. Toppa med malen muskotnöt.

Kuriosa:

Drinken är uppfunnen av den brittiske journalisten och författaren Pierce Egan, och refererar till huvudkaraktärerna i hans bok ”Life in London, or The Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn and his Elegant Friend Corinthian Tom” från 1821.

Drinken blandas enligt originalrecept med rom och är en omåttligt populär drink kring juletid i USA. Disney’s seriefigurer Tom och Jerry från 1940-talet är döpta efter inspiration av drinken.