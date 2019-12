Fresta med festlig flambering av fransk klassiker – bjud på crêpes Suzettes med mandarinsås

Pâté en croûte on ranskalainen klassikko

Ollaan rehellisiä: pâté en croûten valmistaminen edellyttää, että tykkää puuhailla pitkään keittiössä ja kokeilla uusia ruokalajeja – se on hauskaa ruokahifistelyä. Kuten lähes kaikista ranskalaisista ruoista, myös tästä on lukemattomia alueellisia muunnelmia. Pâté en croûten valmistuksessa kilpaillaan jopa maailmanmestaruustasolla. Me sanomme vain bon appétit et bonne chance!