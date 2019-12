IS-terrorister bakom dådet på Drottninggatan i Stockholm fängslade i Syrien

Två män med kopplingar till terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 sitter fängslade i Syrien. Männen kommer från Tadzjikistan och påstås vara de som rekryterade och instruerade Rakhmat Akilov att utföra terrordådet.

Det är Radio Free Europe, svenska nyhetssajten ETC och den turkiska tv-kanalen TRT som rapporter om de fängslade IS-terroristerna.

Båda männen är från Tadzjikistan och efterlysta i både Ryssland och Tadzjikistan för terrorbrott.

Den ena mannen sitter fängslad i den syriska staden Afrin, som sedan 2018 kontrolleras av turkiska styrkor.

Mannen hade tidigare rapporterats död, men identifierades efter att den turkiska tv-kanalen TRT i november sände ett reportage om fängslade IS-terrorister i Afrin.

Den andra mannen hålls enligt Radio Free Europes uppgifter fängslad i staden Deir az-Zor, som kontrolleras av syriska styrkor.

Rekryterade och instruerade Akilov till terrordådet

Mannen som nu hittats i Afrin, är den man som rekryterade och inspirerade Rakhmat Akilov till dådet.

Den andra mannen, som sitter fängslad i Deir az-Zor, är enligt svenska ETC den man som Akilov hade kontakt med per telefon under terrordådet i april 2017.

Han beskrivs av myndigheter i Tadzjikistan som landets farligaste IS-rekryterare

Den kapade lastbilen som användes för att utföra attacken i Stockholm. Den lastbil som användes i den förmodade terrorattacken förs bort. Bild: EPA/MAJA SUSLIN

Akilov dömdes till livstids fängelse

Fem personer dog och flera skadades den 7 april 2017, då den 39-åriga uzbeken Rakhmat Akilov körde en kapad lastbil i hög hastighet längs Drottninggatan i Stockholm.

Akilov körde slutligen in i varuhuset Åhlens.

Han dömdes i fjol till livstids fängelse och utvisning av Stockholms tingsrätt. Efter att Akilov avtjänat sitt straff får han inte återvända till Sverige.

Varken åklagaren eller gärningsmannen överklagade domen.

Källor: ETC, Radio Free Europe