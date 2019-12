Strömsö läser kokböcker, deckare och romaner i en salig blandning

Reseskildringar, fantasy och bildromaner är något av det som man kan hitta i Jims, Lees, och Camillas bokhyllor. Elin, Jonas och Ella gillar böcker på rim, böcker om vin och finlandssvenskt.

Här kommer tipsen både för kunskap och avkoppling.

Jims boktips



Eftersom jag bygger hela dagarna tycker jag det är skönt att sätta mig med en bok på kvällen, speciellt vintertid. Jag kan riktigt gå och längta efter den där lässtunden och det är en fin känsla.

Min pappa kommer alltid med böcker åt mig som jag ställer i bokhyllan för framtida behov. Den bok jag läser just nu har jag också fått av pappa.

Önskeresan av Göran Schildt

Det här är en reseskildring som beskriver en seglats genom Europa som Göran Schildt gjorde tillsammans med sin fru och några vänner i slutet av 40-talet.

Göran Schildt. Göran Schildt Maarit Tastulan haastattelussa (2000). Bild: Yle kuvapalvelu.

Det är en otroligt välskriven bok. Det sägs om Göran Schildt att han skrev “franska på svenska”. Det är trevligt med en reseskildring i vintermörkret och jag gillar författarens reflektioner över små detaljer.

Pärmbilden av romanen Ålevangeliet av Patrik Svensson. Bild: Albert Bonniers Förlag

Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk av Patrik Svensson

Det här är en bok med ett helt nytt grepp och det gillar jag. Samtidigt som den beskriver relationen mellan en far och en son får man en massa fakta om ålen.

Jag fascineras av all den noggranna research om ålen som han gjort för den här boken och jag får ny kunskap om den här underliga varelsen.

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

En klassiker som beskriver människan och människans moral. Vad är egentligen rätt och fel och för vem är det rätt eller fel? Olika läsare uppfattar det säkert väldigt olika.

Den här boken är fortfarande lika aktuell med sina över 100 år på nacken.

Stig “Slas” Claesson - alla böcker

Slas är en författare jag ofta återkommer till. Jag gillar att läsa då han beskriver hur det moderna Sverige skapades. Han har sin egen stil som jag tycker om och jag är väldigt intresserad av den tidsepok som han ofta beskriver i sina böcker.

Pärmbilden av hantverksboken Tälj! På pärmbilden står en huggkubbe med en yxa med spån runtomkring mitt i ett sovrum. Bild: Miki Anagrius

Jag förkovrar mig gärna i olika hantverk. Jag hämtar inspiration och fördjupar min kunskap om olika hantverk. Jag har inte varit speciellt intresserad av slöjd tidigare men det sitter så rätt i tiden för mig just nu.

Täljning så okommersiellt, något som man gör för sin egen skull. Då jag täljer får jag en nära kontakt med träet. Jag känner strukturen i olika träslag och arbetar med träets olika egenskaper. Täljning rymmer en stor värld.

Lees boktips

Essentialism - the disciplined pursuit of less av Greg McKeown

Det här är den bok som jag har gått runt och rekommenderat mest denna höst. Den handlar om hur man kommer från kaos till ordning i sitt vardagliga liv. Den innehåller många praktiska tips och smarta råd för hur man minskar på stressen och samtidigt når bättre resultat både i arbetsliv och privatliv.

Den har varit min handbok sedan i somras. Jag läser bara några sidor i taget och sedan går jag runt och försöker praktisera och verkligen förändra mitt sätt att leva och tänka för att få ett mer hälsosamt och harmoniskt liv.

Outlander-serien av Diana Gabaldon

Skönlitterärt är min absoluta favorit Outlander-serien som börjar med "Främlingen" utgiven första gången 1991. Böckerna som är runt 1000 sidor tjocka är den perfekta sträckläsningslitteraturen och den ultimata avkopplingen i hängmattan en semesterdag. En skön blandning av äventyr, romantik och historia.

Författaren Harlan Coben. Porträtt av författaren Harlan Coben. Bild: Claudio Marinesco

Jag läser gärna deckare men de får inte vara för hemska eller innehålla något om barn som far illa.

Harlan Coben skriver böcker som är väldigt mänskliga och där man aldrig kan lista ut hur det slutar före sista sidan. Lee Childs böcker om Jack Reacher är bra reselitteratur och Jo Nesbø skriver också bra.

Bokomslaget till Harry Potter och de vises sten. På bilden finns bland annat en svävande pojke med glasögon, två ugglor och ett rött lok. Bild: Rabén & Sjögren Bokförlag

Jag läser högt för barnen så gott som varje kväll, det har jag alltid gjort. Just nu läser vi Harry Potter-böckerna.

Riktigt bra barnböcker stimulerar fantasin och lockar till både kreativitet och aktivitet, det är något som J.K Rowling lyckas med. Nu lever vi i en magisk värld även när böckerna inte är uppslagna.

Ett plock bland hantverksfavoriter

Att välja bara några hantverksböcker är riktigt svårt men jag vill rekommendera Anna Bergmans stickböcker tantulltussvantar och tantulltussockor för att jag helt enkelt blir så glad när jag öppnar dem. De är vitamininjektioner med retrokärlek. Hon kommer snart ut med en koftbok också.

Jag stickar oftast enligt norska beskrivningar och Klompelompe böckerna av Hanne Andreassen Hjelmås och Torunn Steinsland har enkla och vackra mönster för liten och stor. Den nyaste "Klompelompes jul" står på min önskelista i år.

Jonas boktips



Som småbarnspappa med återkommande dagisvirus, sömnlösa nätter och aviga galonbyxor har jag inte ork att fördjupa mig i ryska klassiker. Därför passar barnböcker mig, och förstås min knappa 2-åriga dotter, perfekt.

Bokomslag till Fisens Liv Bild: Schildts & Söderströms

Bokomslaget till barnboken Krakel Spektakel boken av Lennart Hellsing. Bild: Rabén & Sjögren Bokförlag

Ett fenomenalt exempel på hur finurlig text och fin bild samspelar och bildar en helhet är Fisens liv. Författare Malin Klingenberg och illustratör Sanna Mander levererar på hög nivå kring ett tema som kunde bli bara prutthumor. Nu blir det konst.Den svenska barnboksklassikern Krakel Spektakel av Lennart Hellsing innehåller fantasifulla berättelser. De nästan psykedeliska bilderna är också fina.

Boken håller år efter år och har ett djup som inte alltid finns i moderna, mer slätstrukna barnböcker. Egentligen är det min sambos 30 år gamla bok hon läste som barn, så det är fint att se hur kvalitet håller generation efter generation.

Ta vad du hittar

Egentligen spelar det inte så stor roll vad jag och min dotter Signe läser – huvudsaken är den gemensamma stunden där båda stänger ute allt och dyker in i nya och färggranna världar.

Därför fungerar till och med gratistidningar som faller in genom postluckan. I reklambladen från matbutiker kan Signe peka ut bekanta frukter och grönsaker, samtidigt som pappa spanar efter veckans fynd.

Camillas boktips

Bokpärm I min trädgård vill jag vara Karin Bild: Bonniers

Mitt trädgårdshjärta tar ett extra skutt av lycka när jag får ta del av hur Karin Larsson byggde upp den fantastiska trädgården kring Lilla Hyttnäs.

Trädgården skulle vara enkel, vacker och funktionell och finns avbildad i Carl Larsson kända akvareller.

Med härliga foton, spännande skisser och praktiska trädgårdstips får du inblick i hur du själv kan skapa uterum som är så där härligt fyllda med vilda blommor, krispiga grönsaker och en och annan bänk.

I min trädgård vill jag gärna vara Karin. Och kärleken till solrosor och krassen har vi gemensamt.

Pärmbild av boken Husmorsorna - the ultimate köksalmanacka. Bild: Albert Bonniers Förlag

Husmorsornas härliga kokböcker

Äta bör man annars dör man, så vad kan nu vara mera underbart än duon Emma Hamberg och Anette Rosvall, även kallade Husmorsorna.

Dessa sköna damer har gett ut ett gäng kokböcker som är fyllda av glädje, vardagsstök och ljuvliga recept - allt klätt i ett inbjudande och befriande språk.

Här dängs firren ner i stekpannan, man smaskar kycklingen och bilderna på matlagningen och de färdiga rätterna gör att man aldrig vill lämna köket. Man vill ordna fest i tvättstugan och ha fredagsmys veckan igenom!

När de använder sex vitlöksklyftor då tar jag bara tre. Men annars är vi överens om det mesta. Deras rätter tillreds så gott som varje vecka hemma hos oss.

Några av Husmorsornas böcker:

Husmorsorna, the ultimate köksalmanacka

Fredagsmys

Din matkasse

Festmat

Pärmbilden av boken Almedalen har fallit av Erik Lewin. Bild: Förlaget Nona

Den här thrillern har skrivits av en före detta svensk underrättelseofficer och det gör att den känns ännu mera skrämmande även om händelsen är fiktiv.

Under Almedalsveckan på Gotland, med toppolitiker, folkfest och mingel tar terrorister kontrollen över Visby. Ett mardrömsscenario som sätter allt i gungning. Vem är det som har befälet? Är det polisen, säkerhetstjänsten eller militären? En bok som gör att du börjar kolla in nödutgångar extra noga.

Bokomslag Kattvinden Bild: Bokförlaget Mirando

Nu ska jag även tipsa om en bok som jag inte har läst! Jag ska ge den åt mig själv i julklapp men redan nu vet jag att jag älskar den, för den är så fantastiskt vacker: Kattvinden.

Kattvinden är något så ovanligt som en bildroman. Som filmscener är de magiska målningarna, som leder handlingen framåt. Snart ska jag få läsa den. Måste bara vänta till julafton!

Ellas boktips

Jag är uppvuxen i ett hem där väggarna var bokhyllor. Vart jag än tittade så stirrade en bokpärm mot mig och försökte dra mig till sig.

För min mamma var böckerna familjemedlemmar, och det var också så hon pratade om dem för oss barn. Läsning blev en självklarhet och det har jag också försökt införa i mitt eget hem.

Jag läser högt för mina barn när jag får, och försöker skapa en kvällsritual där hett te, ficklampssken och välsmakande ord avrundar dagen.

Det är en välkommen vardagslycka att få längta efter en riktigt bra bok som tålmodigt ligger där och väntar på att man ska kliva tillbaka in i dess värld.

Bokomslaget till Mördarens apa skriven av Jakob Wegelius. Bild: Bonnier Carlsen

Det här är en bok för barnen, fast egentligen för alla. Jag kvällsläste boken högt för barnen då de var sju och elva. Vi reste med gorillan Sally Jones över hela världen och följde andlöst hennes äventyr med klarvakna sinnen.

Läskvällarna blev långa och vi fick hjälpas åt att slita oss loss ur bokens magnetiska berättargrepp. Boken har allt – språket, spänningen, nyanserna.

Mördarens apa och föregångaren Legenden om Sally Jones har lästs om och om igen i vårt hus, och bästa julklappen är att det kommer en fristående fortsättning någon gång år 2020.

Böcker för vinutforskaren

Det är svårt att hitta en vinbok som är allt det där man önskar: enkel utan att vara ytlig, informativ utan att vara tråkig och inspirerande utan att vara vinklad.

Av alla vackra vinböcker i min bokhylla är det oftast två jag återkommer till. Ingen av dem har allt, men tillsammans ger de mig ofta svar på det jag söker.

bokomslag The oxford companion to wine Bild: Oxford University Press

Ett uppslagsverk som med jämna mellanrum uppdateras i nya utgåvor. Här finns verkligen allt beskrivet i kort, enkel text. Dyker det upp en konstig vinterm du inte känner igen, en region du vill veta mer om eller en producent som verkar intressant är det bara att bläddra fram till rätt bokstav, läsa på och bli lite klokare. Det känns tryggt att ha den i bokhyllan när man ska lära känna den komplexa vinvärlden.

Druvan bakom vinet av Oz Clarke och Margret Rand

Jag brukar alltid betona att druvan är nyckeln till vinets lynne och smakprofil. Det är druvan bakom vinet som ger oss den första och viktigaste informationen om hur vinet sannolikt kommer att upplevas av våra sinnen – innan vi ens har smakat det.

Har man lite koll på druvorna så är det lättare att hitta rätt i vinvärlden. Det finns många bra druvböcker, men jag har fastnat för Oz Clarkes humoristiska sätt att beskriva druvorna – som om de vore karaktärer i hans egen släkt.

Elin tipsar

Uppväxt i en storfamilj blev böckerna min tillflykt när jag ville vara ifred. Jag och några kompisar hängde jämt i biblioteket som barn eftersom vi hade världens bästa bibliotekarie.

Hon fick oss att känna oss viktiga när hon lät oss hjälpa till med stort och smått. Dessutom kunde hon alltid ge perfekta tips om nya böcker och lät oss hållas med böcker som vi kanske inte riktigt var redo för.

Damernas detektivbyrå - av Alexander McCall Smith

Jag återkommer ständigt till böckerna om Mma Ramotswe när jag behöver dämpa stress. Här finns inte en cliffhanger i slutet av varje kapitel och inga mystiska våldsverkare som lurar på oväntade platser, ingen bottenlös ångest.

Här finns i stället sävliga beskrivningar av Botswanas torra savanner, till synes intetsägande tepauser och så Mma Ramotswes gamla skåpbil som förstås inte orkar mer än 30 kilometer i timmen.

För mig är det viktigt att inte skumläsa de sävliga avsnitten. Allt är uppbyggt för att läsaren skall hinna bromsa in i tanken och landa i den där efterlängtade “det kan vi ordna imorgon”-mentaliteten.

Prämbild av boken Stanna hos mig av Ayòbámi Adébáyò Bild: Piratförlaget

pärmen till johanna holmströms bok själarnas ö Bild: Förlaget

Det här är en roman om ett ungt par i ett Nigeria i förändring. De tvingas tackla pressen från släktingar, gamla traditioner, månggifte, längtan efter barn, otrohet och något av det mest fruktansvärda - att förlora inte bara ett barn...Är det ändå inte alltid något speciellt med historier som utspelar sig på avlägsna öar långt ute i skärgårdens utkanter?

I Själarnas ö får vi följa några olika kvinnors öden i ett mentalsjukhus mitt ute i ingenstans i förvar från omvärlden.

Pärmbild av Sara Stridsbergs roman Kärlekens antarktis Bild: Albert Bonniers Förlag

Vilken stilistisk styrka Sara Stridsberg besitter och ett mod att berätta om det trasiga och fula på ett vackert sätt.

Den här romanen handlar om ett mord på en kvinna, ur den mördade kvinnans perspektiv. Stundtals så mycket kärlek och ljus mitt i all svärta.