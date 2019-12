Tydligt samband mellan våld mot djur och våld mot människor – varningsklockor bör ringa när barn plågar djur, säger professor

Simo Häyhä toppar listan på de mest dödliga prickskyttarna

"Belaja Smert", den vita döden. Under det smeknamnet var Simo Häyhä känd och fruktad av den sovjetiska Röda arméns soldater under vinterkriget. Och inte utan orsak direkt. Han dödade, beroende på källa, mellan 500 och 742 sovjetiska fiender under det 105 dagar långa kriget 1939 - 1940.