Årets läsupplevelse – de här böckerna kvalade in för Yle Vegas bokvaka 2019

Ett litet liv av Hanya Yanagihara

Americanah av Chimamanda Ngozi Adichie

Realm of the Elderlings av Robin Hobb

We are Legion, We are Bob av Dennis E. Taylor

Fisboken av Malin Klingenberg

Snösystern av Maja Lunde

Bockarna Bruse kommer igen av Bjørn F. Rørvik, Gry Moursund

Allt jag fått lära mig av Tara Westover

The Testaments av Margaret Atwood

Normala människor av Sally Rooney

Vem dödade Bambi av Monika Fagerholm

I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer av Michelle McNamara

Styr din plog över de dödas ben av Olga Tokarczuk

Daghus natthus av Olga Tokarczuk

Testamente av Nina Wähä

Osebol av Marit Kapla

Vi for upp med mor av Karin Smirnoff

Drick bröder av Mikael Crawford

My Year of Rest and Relaxation av Ottessa Moshfegh

Svenska Akademien: Makten, kvinnorna och pengarna av Christian Catomeris och Knut Kainz Rognerud

Klubben av Matilda Gustavsson

K av Katarina Frostenson

Oktoberbarn av Linda Boström Knausgård

Rú av Kim Thúy

Smaker från Vietnam av Kim Thúy

Den stora skrivboken/Beviset/Den tredje lögnen av Ágota Kristóf

Nickelpojkarna av Colson Whitehead