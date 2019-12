Stort fall framåt för Kaisa Mäkäräinen på vallen – plockade nästan 40 placeringar i jaktstarten

Bild: imago images/Beautiful Sports/ All Over Press

Kaisa Mäkäräinen bommade bara två skott i jaktstarten. Kaisa Mäkäräinen. Bild: imago images/Beautiful Sports/ All Over Press

Från 56:e vid start till 19:e i mål. Det är Kaisa Mäkäräinens jaktstart i ett nötskal. Finländskan var snabbast av alla i spåret och missade bara två av 20 skott.

Utgångsläget var verkligen inte bra. 56:e platsen i sprinten gjorde att Kaisa Mäkäräinen hade en tuff uppgift i dagens jaktstart i Annecy.

Topplaceringar fanns inte på kartan och det gällde i första hand för Mäkäräinen att försöka göra en så bra tävling som möjligt och ta viktiga världscuppoäng.

Och det var precis vad Mäkäräinen gjorde.

Skytte fungerade betydligt bättre i jaktstarten och i spåret var hon snabbast av alla. Mäkäräinen drog bara på sig två straffrundor och det gav ett rejält skutt i resultatlistan då hon gick i mål som 19:e dam.

Mäkäräinen var två minuter och tjugo sekunder långsammare än dagens vinnare Tiril Eckhoff. Norskan startade först och vann med 38 sekunder före Ingrid Landmark Tandrevold.

Mari Eder knep en placering jämfört med sprinten då hon slutade på 25:e plats i jaktstarten. Eder åkte på fyra straffrundor i dag.

Norsk seger även på herrsidan

I herrarnas jaktstart blev det också norsk seger. Johannes Thingnes Bö startade som fyra men efter en bom åkte han upp sig till seger. Bö vann med 22 sekunder före fransmannen Quentin Fillon Maillet.

Bakom fransmannen blev dubbelt norskt. Vetle Sjåstad Christiansen spurtslog Tarjei Bö och knep tredjeplatsen.

Tero Seppälä hade en tung dag på vallen och åkte på hela sex straffrundor. Seppälä tappade fyra placeringar och gick i mål på 37:e plats.

Tuomas Harjula bommade fyra skott och slutade på 59:e plats.

Resultat, jaktstarter:

Damer:

1. Tiril Eckhoff NOR 29.41,6 (2)

2. Ingrid Landmark Tandrevold NOR +38,1 (2)

3. Lena Häcki SUI +46,0 (2)

4. Dorothea Wierer ITA +58,5 (1)

5. Justine Braisaz FRA +1.02,8 (4)

6. Denise Herrman GER +1.10,8 (4)

---------------------

19. Kaisa Mäkäräinen FIN +2.21,3 (2)

24. Mari Eder FIN +2.43,4 (4)

Herrar:

1. Johannes Thingnes Bö NOR 24.59,1 (1)

2. Quentin Fillon Maillet FRA +22,0 (0)

3. Vetle Sjåstad Christiansen NOR +1.00,0(1)

4. Tarjei Bö NOR +1.01,7 (2)

5. Benedikt Doll GER +1.23,8 (3)

6. Emilien Jaquelin FRA +1.32,3 (2)

---------------------

37. Tero Seppälä FIN +4.00,0 (6)

59. Tuomas Harjula FIN +6.16,1 (4)