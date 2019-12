Väderkaos i Planica där finländarna hade en tung dag – norska stjärnan kritiserar valet av tävlingsort: ”Respektlöst mot åkarna”

Bild: imago images/Eibner Europa/ All Over Press

Joni Mäki gick vidare från sprintkvalet men i kvartsfinalen tog det roliga slut. Mäki missade avancemang med minsta möjliga marginal i Planica där vädret har varit det stora samtalsämnet.

Det var verkligen inget vinterväder när fristilssprinten avgjordes i Planica i dag. Regnet öste ner och flera plusgrader gjorde att arrangörerna fick jobba hårt för att få till en sprintbana.

Tack vare konstsnö kunde man bygga upp en bana men under tävlingen tvingades man till ett längre avbrott på grund av åska och hagel.

Det var inte enbart glada miner bland de aktiva och inför tävlingen var norskan sprintkanonen Maiken Caspersen Falla inte nådig i sin kritik.

– Jag tycker det är väldigt konstigt att Fis sätter sig i en sådan position när vi har många snösäkra platser under julen – i Europa, Norge och egentligen överallt.

– Det är respektlöst mot åkarna. Jag tycker det är väldigt synd när vi kommer från Davos där vi hade en fin sprint i härlig snö, säger Caspersen Falla enligt NRK.

För Caspersen Falla blev det sorti i semifinalen. Hon krockade med landsmaninnan Ane Appelkvist Stenseth och slutade sist i semifinalen.

Finalen blev en stor svensk fest då Jonna Sundling knep segern för Stina Nilsson. Amerikanska skrällen Julia Kern slutade trea.

– Banan var bra i finalen men i början var det svåråkt. Vädret var galet, regn, åska och snö, sade Sundling i sin segerintervju.

Linn Svahn som vann i Davos förra helgen föll i finalen och åkte besviken i mål som sexa.

Mäki utslagen i kvartsfinal

Finland ställde upp med ett reservbetonat lag på damsidan och ingen av de blåvita åkarna gick vidare från kvalet.

På herrsidan fanns bland annat Ristomatti Hakola och Joni Mäki med i tävlingen men det var bara Mäki som gick vidare till kvartsfinal. Väl där lyckades han inte göra sig gällande.

Vasabördige Mäki slutade trea i sin kvartsfinal efter fotogranskning mot Marcus Grate. Svensken var lite före över mållinjen och knep en semifinaplats medan Mäkis tid inte var tillräckligt bra för att gå vidare som lucky looser.

Lucas Chanavat tog sin första världscupseger i karriären då han vann finalen före Federico Pellegrino.

Resultat:

Damer:

1. Jonna Sundling SWE 2.32,60

2. Stina Nilsson SWE +0,22

3. Julia Kern USA +0,79

4. Sophie Caldwell USA +0,91

5. Annamarija Lampic SLO +1,49

6. Linn Svahn SWE +48,51

Herrar:

1. Lucas Chanavat FRA 2.14,41

2. Federico Pellegrino ITA +0,40

3. Erik Valnes NOR +0,83

4. Sindre Björnestad Skar NOR +1,92

5. Richard Jouve FRA +4,67

6. Håvard Solås Taugböl NOR +12,21