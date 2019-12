Bo-Göran Åstrand firar sin första jul på Biskopsgården i Borgå "Det här är som att bo i ett jullandskap"

I fönstret lyser en elljustake och i ett hörn av rummet ståtar en röd julros. Biskop Bo-Göran Åstrand förbereder sig för sin första jul på Biskopsgården i Borgå.

Ännu har inte alla juldekorationer fått komma fram.

- Vi letar efter dem, säger Åstrand med ett leende.

- Vi har en egen version av tro, hopp och kärlek som en av våra söner har gjort och den ska riktigt snart få komma upp i fönstret. De andra juldekorationerna har vi lyckats packa ner ganska ordentligt i somras. Så vi tar dem allt efter som vi hittar dem, fortsätter han.

Biskopsgården har varit Bo-Göran och Karin Åstrands hem i ungefär ett halvår. Den nedre våningen används för att ta emot gäster medan paret Åströms privata bostad ligger på andra våningen. Ett stort rappat hus i två våningar upplyst av gatlampor. Bild: Yle / Mira Bäck

Det var i somras som paret Åstrand packade ihop och flyttade från Jakobstad till Borgå i och med att Bo-Göran Åstrand valdes till biskop i Borgå stift.

Att fira jul i den nya hemstaden känns speciellt.

- I Jakobstad är vi ju vana med att då tro, hopp och kärlek tänds över Storgatan så vet man att julen är här riktigt snart. När vi flyttade till Borgå märkte vi ju att det här är som att bo i en julstad, eller i ett jullandskap med julmarknaderna, affärerna och de vackra dekorationerna. Speciellt i Gamla stan känns det ju som jul på riktigt trots att vi inte har snö just i år.

Julens innersta hemlighet finns väl just i det här, att vi delar kärleken och omsorgen med andra

Både biskopen och frun Karin har trivts i Borgå. Deras hem i Biskopsgården ligger i Gamla stan, bara ett stenkast från domkyrkan.

- Det känns ganska lika som i Jakobstad, hemtrevligt och nära. Omgivningarna och miljön betyder mycket. Vi tycker bägge två att vi har fått känna oss välkomna i Borgå.

Familjen gör julen

För Åstrand blir julen till när hela familjen samlas.

- Vi funderade ju en del på det här, att hur blir det när man flyttar 500 kilometer söderut och lämnar det hus och hem man hade i Jakobstad, har man sedan ett hem med sig? Det märker vi ju att vi har, säger Åstrand.

På juldagen, där framåt eftermiddagen, så tror jag nog att en ny version av Kalle Anka-pocketen får komma fram

Till jul får paret sällskap av alla sina fyra barn. Familjen kommer att göra de saker de alltid har gjort: gå i julkyrkan, vara mycket tillsammans och delta i julbönen där Åstrand predikar.

- Det är då det riktigt känns som jul i familjen när alla har möjlighet att komma och vi riktigt får vara tillsammans. Där är ju hemmet, där man är tillsammans, helt oberoende av var man bor.

Juldagen brukar kallas den klockfria dagen i familjen Åstrand.

- Det betyder att vi inte har några hålltider, utan tar dagen precis som den kommer. Det kommer vi att göra i år också i det här huset, säger Åstrand.

Paret Åstrand har hunnit bekanta sig med en hel del Borgåbor redan, till exempel under promenaderna med den två-åriga bruna labradoren Doris. En medelålders man i svart kavaj står på knä och klappar en brun labrador. Hunden tittar in i kameran. Bild: Yle / Mira Bäck

Juldagen är perfekt för att äta julklappschoklad och bänka sig med en bok, särskilt om man råkat få den i julklapp.

- Jag läser naturligtvis julevangeliet, det gör jag i julbönen och annars också för det hör till traditionen. Men på juldagen, där framåt eftermiddagen, så tror jag nog och hoppas på att en ny version av Kalle Anka-pocketen får komma fram.

Hittade kärleken under julgranen

I en intervju i tidningen Kyrkpressen berättar Åstrand att det här med att klä julgranen har en helt egen, djupare betydelse för paret Åstrand.

Bo-Göran och Karin träffades när de gick ett år på samma folkhögskola efter gymnasiet.

- Jag hade lite svårt att veta hur jag skulle få kontakt med Karin på det sättet att man skulle kunna säga saker som var svåra att säga i ett större sammanhang.

För många österbottningar har de traditionella juldekorationerna med tro, hopp och kärlek en särskild plats i hjärtat. De här hänger i ett fönster invid Rådhustorget i Borgå, en liten bit ifrån biskopens hem. I ett fönster hänger tre röda juldekorationer: ett kors, ett ankare och ett hjärta. Utanför huset, framför fönstret, skymtar en julgran med belysning. Det är mörkt ute men en lampa lyser upp bilden. Bild: Yle / Mira Bäck

Av en äldre kompis fick Bo-Göran tipset att be Karin om hjälp med att vattna och sköta skolans julgran som just tagits in.

- Jag gick till hennes internat och sa att jag skulle behöva hjälp. Hon ställde upp, och det var ju där framför julgranen som vi första gången insåg att vi blir ett par och att kärleken finns från bägge sidor.

För paret Åstrand är det fortfarande en tradition att då de vattnar och klär granen tänka tillbaka på just den här dagen.

De är ändå inte helt på samma linje vad gäller tidpunkten när granen ska tas in.

- Min fru Karin tycker att man ska göra sådant här i tid medan jag tycker att man för att riktigt få den rätta stämningen ska göra det dagen innan julafton. Vi kompromissar, vilket betyder att vi har upp julgranen ungefär en vecka före julafton.

Julen är gemenskap

Det finns särskilt två saker kring julen som betyder mycket för biskopen.

- Den ena, som ju blir så tydlig i julbönen, är Guds stora kärlek och omsorg. Den har vi ju med oss året runt, men speciellt vid julen finns det inuti mig en värme över att jag får tänka att mitt liv är i Guds starka händer och att Guds kärlek gäller oss alla utan åtskiljan.

Borgå är en riktig julstad, enligt Biskopen. Det upplysta klocktornet tillhör rådhuset i Gamla stan. Vy mot rådhuset i Borgå. Gamla trähus kantar en kullerstensgata som leder ut på ett kullerstensbelagt torg. På andra sidan torget står ett stort hus med ett upplyst klocktorn. Det är mörkt men vyn lyses upp av lampor och julljus. Bild: Yle / Mira Bäck

Den andra är gemenskapen.

- Det blir ju så tydligt vad som egentligen räknas. Att vi får ha varann, dela livet med varann.

Åstrand tänker att det är bra om vi på något sätt under året kan ge vidare av den här kärleken och omsorgen åt någon som inte har de här sakerna.

- Julens innersta hemlighet finns väl just i det här, att vi delar kärleken och omsorgen med andra.

Vi finns för varandra

För många är julen en stressig tid, och för vissa till och med ganska jobbig. Dessutom är det mörkt nästan dygnet runt, vilket inte heller höjer humöret. Biskopen har ett tips för att hitta julstämningen ändå.

- Man ska inte sätta ribban för högt vad gäller kraven på hur det ska se ut. Ingenting här i livet blir perfekt, inte ens under julen. Vi ska inte kräva av oss själva eller av varandra att vi måste vara perfekta. Kärleken och värmen får finnas där ändå.

Julblommorna står framme. På några av borden i representationsvåningen ligger psalmböckerna ännu kvar. Tidigare under dagen har stiftets anställda druckit julkaffe tillsammans. På ett bord framför en spegel står en röd julros. Invid den finns ett bord och stolar. På bordet står två ljusstakar och några psalmböcker. Bild: Yle / Mira Bäck

Åstrand uppmanar också att slå en signal till någon man inte talat med på länge eller gå och dricka en kopp kaffe hos någon som man vet sitter ensam.

- Eller så kan man skicka en hälsning på Facebook, Whatsapp eller via SMS till någon som man vet att kanske just nu skulle behöva det. Då tror jag att man får den riktiga julstämningen när man märker att det faktiskt har betydelse, det här att vi finns till för varandra.

Hälsa på hos biskopen

På julafton ska biskopen predika i Borgå domkyrka som en del av kvällens traditionella julgudstjänst. Den börjar klockan 17.

- Jag kommer att tala om Guds stora kärlek till oss människor och kärleken och omsorgen vi ska visa varandra. Vi ska komma ihåg dem som inte upplever samma glädje och gemenskap under julen, helt enkelt öppna upp och visa att vi finns till för varandra.

Det är bara ett stenkast från Biskopsgården till Borgå domkyrka. Borgå domkyrka upplyst av lampor i mörkret. Det är en stor vit stenbyggnad med mörkt spåntak. Bild: Yle / Mira Bäck

Paret Åstrand tänker också fortsätta traditionen med att ordna nyårsmottagning på Biskopsgården på nyårsdagen.

- Det är någonting vi ser framemot. Biskopsgårdens nedre våning är till för sådana saker. När man hör människor umgås, trivas med varandra, samtala och skratta, då känner man en värme och en atmosfär som är Borgå stift i miniatyr.

Öppet hus ordnas på nyårsdagen efter mässan i domkyrkan, mellan klockan 13.30 och 15.30.