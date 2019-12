Herolas spurt var inte tillräckligt vass – förlorade tredjeplatsen med minsta möjliga marginal

En bra insats i backmomentet bäddade för en framskjuten placering för Ilkka Herola. Och den skidstarke finländaren var väldigt nära säsongens första pallplacering i nordisk kombination, men han fick ge sig i en sprutstrid.

Ilkka Herola har haft en svajig hoppform den här säsongen och ofta fått jobba stenhårt i skidmomentet för att kunna ta sig in bland de tio bästa.

I dagens tävling i Ramsau lyckades Herola hyfsat med sitt hopp och förhoppningarna skruvades upp då han gick bege sig ut i skidspåret som tionde åkare.

Herola som är en stark skidåkare hade 50 sekunder upp till täten vid start. Under loppet tog han in mycket tid och på det sista varvet var avståndet upp till täten bara några sekunder.

Jarl Magnus Riiber avgjorde segerkampen då drygt två kilometer återstod att åka men bakom världscupettan blev det spännande.

Herola låg trea när åkarna gick in på målrakan men han fick till slut ge sig i spurtstriden mot Vinzenz Geiger.

Tysken slog Herola med en tiondel och knep den sista pallplaceringen medan Herola fick nöja sig med fjärdeplatsen – hans bästa insats den här säsongen.

Jörgen Graabak såg till att det blev dubbelt norskt på pallen då han slutade tvåa.

För Wille Karhumaa och Leevi Mutru blev det inga världscuppoäng. Karhumaa var 35:e åkare i mål och Mutru 42:a.

Resultat:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 23.45,9

2. Jörgen Graabak NOR +2,8

3. Vinzenz Geiger GER +4,1

4. Ilkka Herola FIN +4,2

5. Lukas Greiderer AUT +9,4

6. Jens Lurås Oftebro NOR +10,1

----------------------

35. Wille Karhumaa FIN +2.58,7

42. Leevi Mutru FIN +3.34,9