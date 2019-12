Kaisa Mäkäräinen sköt bort pallplaceringen – men ruskigt snabbt slutvarv gav säsongens bästa insats

Kaisa Mäkäräinen hade ett kanonläge att ta en pallplacering, men som så många gånger tidigare förstörde det stående skyttet tävlingen. Finländskan avslutade ändå starkt och var till slut tio sekunder från tredjeplatsen.

Kaisa Mäkäräinens säsongsstart har inte varit på förväntad nivå. Den blygsamma resultatraden inför den sista tävlingen innan jul- och nyårspausen var 53, 13, 13, 7, 56 och 19.

Men i säsongens första masstart tog hon ett litet steg framåt. Mäkäräinen åkte i mål som fyra men hon hade häng på en ännu bättre placering.

Efter det liggande skyttet såg det riktigt ljust ut. Mäkäräinen fällde samtliga tavlor och gick upp i ledning tillsammans med norskan Tiril Eckhoff.

Men det är det stående skyttet som varit Mäkäräinens akilleshäl den här säsongen med låga 73 procent i träffsäkerhet.

Fyra straffrundor i stående

Och det stående skyttet fortsatte att orsaka problem. Mäkäräinen bommade två skott i första stående och tappade en minut till Eckhoff som sköt fullt.

Finländskan behöll dock andraplatsen och hade ett bra läge inför det sista skyttet. Men med ytterligare två straffrundor föll Mäkäräinen till en sjunde plats.

När åkarna gick ut på det sista varvet hade Mäkäräinen en halv minut upp till pallen. Mäkäräinen som är i bra åkform satsade allt på ett kort och det gav resultat.

Hon passerade tre åkare på det sista varvet och gick i mål som fjärde dam. Avståndet upp till trean Linn Persson blev till slut tio sekunder. Till ettan Eckhoff var avståndet en och en halv minut.

Mari Eder åkte också på fyra straffrundor men knep sin bästa placering i vinter då hon slutade på trettonde plats.

Världscupen fortsätter den 9 januari då skidskyttarna tävlar i Oberhof.

Resultat, masstart:

Damer:

1. Tiril Eckhoff NOR 38.52,8 (2)

2. Dorothea Wierer ITA +1.24,9 (2)

3. Linn Persson SWE +1.25,1 (1)

4. Kaisa Mäkäräinen FIN +1.35,6 (4)

5. Denise Herrmann GER +1.43,0

6. Jekaterina Jurlova-Precht RUS +1.43,6 (2)

--------------------

13. Mari Eder FIN +2.15,3 (4)

Herrar:

1. Johannes Thingnes Bö NOR 41.36,3 (1)

2. Emilien Jacquelin FRA +42,1 (1)

3. Tarjei Bö NOR +51,8 (1)

4. Quentin Fillon Maillet FRA +1.03,3 (2)

5. Martin Fourcade FRA +1.05,0 (1)

6. Johannes Dale NOR +1.51,9 (2)