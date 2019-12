Polisens övervakning aktivare - därför fortsätter antalet fortkörningsfall minska

Antalet fortkörningar i Finland fortsätter minska. Enligt polisen beror det på finländarnas förbättrade körvanor och en aktivare övervakning.

Enligt överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetscentralen, har säkerhetsmedvetenheten ökat, vilket återspeglas i trafiken.

- Vi vill inte ta samma risker som tidigare, eftersom vi vet vad som kan hända. Och det är en bra sak. Även körvanorna har förbättrats. Förhoppningsvis fortsätter trenden, säger Pasterstein.

Sjundeå med flest fortkörningar i landet



Per 1000 bilar är det i år endast 6 stycken som åkt fast för fortkörning via hastighetskameror. År 2015 var antalet 13 per 1000 bilar.

I Sjundeå är det ändå flest bilister i Finland som kör överhastighet. Per 1000 bilar är det hela 128 som blir fast för fortkörning. I Helsingfors är det ungefär 1 bil per 2000 som fastnar på bild.

Också Kronoby är i topp listan där 19 personer per 1000 bilar blir fotad av hastighetskameran.

I Raumo finns Finlands lugnaste bilister, med 0 personer per 1000 bilar som fastnar på bild.

710 000 böter och varningar



Totalt har det i år delats ut 710 000 böter och varningar för fortkörningar. Det är 80 000 färre än ifjol.

Pasterstein beräknar att antalet fortkörningar nästa år förmodligen förblir det samma.

Artikeln är en bearbetning av Yle Uutisets artikel Ylinopeuksissa hurjat erot kameratolpittain: Siuntiossa joka kymmenes hurjastelee, Raumalla Suomen rauhallisimmat kuskit skriven av Pekka Pantsu.