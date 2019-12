2010-talet, årtiondet då alla spelade

Early access

Ville du uppleva episka sjöslag med kanoner och skepp som slits i bitar på förmiddagen, råna banker och skjuta poliser på eftermiddagen, och jaga Diablo själv som kvällsunderhållning var 2013 året för dig.

Assassin's Creed IV: Black Flag tog den bästa lilla biten från Assassin's Creed III och gjorde det till ett helt spel. Grand Theft Auto V slog alla rekord och är den “mest lyckade mediatiteln någonsin” med en vinst på över sex miljarder dollar.

Diablo III släpptes men plågades i början av ett auktionshus som använde riktiga pengar. Blizzard gjorde medvetet skatterna i spelet sämre, i hopp om att spelarna skulle börja sälja saker till varandra med riktiga pengar.

Tanken var att Blizzard kunde få en del av kakan genom försäljningsavgifter. Planen möttes dock av många protester och dumpades året efter medan belöningarna i spelet ändrades så att de skulle vara mer användbara.

På indiefronten talade de flesta om det väldigt speciella Papers, please. Ett spel där du spelar en gränsvakt som kollar pass och dokument på människor som vill resa in i landet. Stilistiskt snyggt och mäkta politiskt.

Klassikern Last of Us var offer för en liten kontrovers då skådespelaren Ellen Page anklagade Naughty dog för att ha stulit hennes utseende till huvudkaraktären Ellie. Page porträtterade nämligen huvudkaraktären Jodie i Beyond two souls som utkom några månader efter Last of Us.

Kritikerna hyllade bägge spelen, men Last of Us kammade hem pengarna genom att sälja över en miljon spel under de sju första dagarna, ett antal Beyond two souls behövde tre månader att nå upp till.

Josef Fares släppte sitt spel Brothers: A Tale of Two Sons som fick även den mest hårda spelares ögon att fuktas.

Steam startar sitt Early Access program som gjorde det helt normalt att sälja spel som inte var färdiga och ett av de mest anrika spelföretagen, Lucasarts, stängdes ner då Disney sålde Star Wars-licensen till Electronic Arts.