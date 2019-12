Förlust i JVM-genrepet för Juniorlejonen – Kanada drog ifrån i den tredje perioden

Bild: /All Over Press

Kanada var starkare än Finland i kvällens JVM-genrep. Här försöker Kanadas Ty Dellandrea och Finlands Lassi Thomson nå en puck framför målvakten Justus Annunen. Ty Dellandrea kämpar om pucken med Lassi Thomson framför Justus Annunen. Bild: /All Over Press

Juniorlejonen lyckades ta ifatt ett försprång på två mål i den sista perioden i kvällens JVM-genrep mot Kanada. Men det räckte inte, Kanada drog ifrån på nytt och vann med 4–2. Efter ordinarie speltid fick Juniorlejonen ändå en liten tröst.

Häromdagen var Juniorlejonen flera nummer större än Tyskland i en träningsmatch inför stundande junior-VM. Tyskland krossades med hela 6–1.

I kväll väntade ett motstånd av en helt annan kaliber, i form av Kanada. Laget som Finland i det förra mästerskapet slog ut i kvartsfinalen blev för svårt för Juniorlejonen i kvällens VM-genrep.

Matchens öppningsmål kom sju minuter in i den andra perioden. Kanada gick välförtjänt upp i ledning genom Nolan Foote, som avlossade ett hårt skott i Justus Annunens högra kryss.

Samme Foote överlistade Annunen pånytt två minuter senare, efter att ha dribblat sig in framför Finlands mål.

Efter en svag andraperiode revanscherade sig Finland inledningsvis i period tre. Kristian Tanus och Patrik Puistola såg med varsitt mål till att matchen stod lika med drygt tolv minuter kvar att spela.

Men även Kanada lyckades få in två mål i den sista perioden. Kari Piiroinen, som bytts in mot Justus Annunen halvvägs in i matchen, fick se sig överlistad av Ty Dellandrea och Kevin Bahl.

– Matchen visade hur otroligt högt tempo det är och hur viktigt det är att vinna närkamper, sade Juniorlejonens chefstränare Raimo Helminen.

Efter ordinarie speltid spelade lagen ännu en överenskommen förlägning och höll en strafftävling. Finland gjorde förlängningens enda mål genom Aku Räty och vann också straffläggningen.

Junior-VM inleds på torsdag med match mot Sverige för Finlands del. Yle sänder Finlands matcher i junior-VM med svenskspråkig kommentator.

Resultat, träningsmatcher inför JVM:

Kanada – Finland 4–2 (0–0, 2–0, 2–2)

Slovakien – Ryssland 1-9 (1–4, 0–3, 0–2)

USA – Tyskland 7–1 (1–0, 1–1, 5–0)