New York-forskare om symbiosen mellan Fox News, konservativa medier och Trump: ''Det är i praktiken propagandaverktyg för Trumpadministrationen''

Skulle Donald Trump ha valts till president år 2016 utan kraftigt flankstöd och gynnsam rapportering från TV-kanalen Fox News och andra konservativa medier?

Det är möjligt. Men att Fox News och andra högermedier spelat en väsentlig roll - och fortsätter att göra det - för Donald Trumps framgång som politiker är ett ofrånkomligt faktum, säger forskaren Nicole Hemmer på Columbiauniversitetet i New York.

– Fox News och konservativa pratradiokanaler är i praktiken propagandaverktyg för presidentens administration. Det är det närmaste USA kommer vad gäller statsmedier.

– Det innebär att kanalerna upprepar Donald Trumps budskap också när budskapet inte stämmer överens med sanningen.

Hemmer har doktorerat i politisk historia och specialiserat sig på konservativa medier och det republikanska partiet. För några år sedan publicerade hon en bok på temat, Messengers of the Right: Conservative Media and the Transformation of American Politics.

Försvarar presidenten med selektiv fakta

Fox News tv-utbud kan förenklat delas in i två segment. Nyhetsrapportering under dagen, och opinionsdrivna aktualitetsprogram på morgonen och under kvällstimmarna.

Kvällssjokens opinionsshower leds av välkända ansikten som med frenesi försvarar presidenten och angriper hans motståndare i sina entimmes långa segment.

Det handlar om vinklade utspel som ofta bygger på selektivt utvalda fakta. Fokus ligger på politisk agenda och underhållning med ett fränt och ofta konfrontativt grepp.

Men Fox News kvällsprofiler som Tucker Carlson, Laura Ingraham och Sean Hannity lockar miljonpubliker till tv-sofforna varje kväll.

Svårt att se skillnad på nyheter och opinion

Officiellt gör kanalen åtskillnad mellan nyhetsinnehållet och det opinionsdrivna innehållet. Men i praktiken saknas vattentäta skott mellan segmenten och det är problematiskt, säger Hemmer.

– Det finns nyhetsankare som gästar opinionsshowerna. Det finns också gränser för vad nyhetsankare kan säga och göra.

Hemmer lyfter fram ett färskt exempel från hösten, då nyhetsankaret Shepard Smith, en av de få Trump-kritiska rösterna på kanalen, i oktober lämnade Fox News efter 23 års anställning.

Nyhetsankaret Shepard Smith lämnade Fox News i oktober 2019.

Det skedde bara kort efter att Smith kritiserat Tucker Carlson, en av opinionsvärdarna på samma kanal, för att Carlson gick till ett bombastiska försvar av president Trump i samband med Ukrainaskandalen.

Smith tog också avstånd till Carlsons påhopp på en domare som uttalat sig kritiskt om Trump.

– Smith var känd som en av de mer objektiva rösterna på Fox News. När han konfronterade Carlson, slutade det i att Smith fick gå, konstaterar Hemmer.

Fox News-stjärnan Sean Hannity – Donald Trumps goda vän, rådgivare och attackhund

Den symbiotiska relationen mellan Fox News och Donald Trump omfattar mer än vinklade utspel i kvällsshowerna.

Sean Hannity, den kanske mest kända och fräna av Fox News-profilerna, har en lång personlig relation till Donald Trump. Hans röst väger tungt bland konservativa politiker. Ett angrepp från Hannity på bästa sändningstid kan rubba återvalschanserna för nästan vilken sittande republikansk kongressledamot som helst.

Hannity fungerade som Trumps inoffciella rådgivare i samband med valkampanjen 2016. Han fortsätter att ha samma roll i dag. Hannitys kvällsprogram lockar i medeltal mellan tre och fyra miljoner tittare till tv-rutan.

Det är högre tittarsiffror än vad någon annan opinionsshow lyckas nå upp till.

Men Hannitys inflytande når längre än vad tittarsiffrorna antyder, säger Hemmer.

Hannity satsar på att begripliggöra presidentens politiska beslut och framställa dem på ett för Trumpadministrationen gynnsamt sätt

– Det beror framför allt på att president Trump själv ofta ser på programmet och fattar politiska beslut på basis av vad han ser.

– Därtill följer många andra inom nyhetsvärlden med Hannitys sändningar, eftersom de vet att presidenten sitter och tittar.

Hannity är också ett av de få tv-ansikten som de senaste åren gjort längre personliga intervjuer med Donald Trump.

Fow News-profilen Sean Hannity.

– Hannity satsar på att begripliggöra presidentens politiska beslut och framställa dem på ett för Trumpadministrationen gynnsamt sätt.

Ibland kan det innebära att acceptera eller marknadsföra konspirationsteorier.

Hannity har till exempel i Ukrainaskandalens kölvatten upprepade gånger fört fram teorin om att Ukraina ingrep i det amerikanska presidentvalet 2016.

Det är en teori som också president Trump luftat men som amerikanska myndigheter och underrättelsetjänster bestämt avfärdat som falsk.

Samtliga underrättelsetjänster har ställt fast att det var Ryssland som lade sig i det amerikanska presidentvalet år 2016.

Rush Limbaugh – den konservativa medierevolutionens pionjärfigur

De konservativa mediernas frammarsch kan sägas ha kulminerat i valet av Trump.

Men de första fröna såddes redan i början av 90-talet.

Då klev en viss Rush Limbaugh in på mediescenen. Han var den första konservativa radiorösten som slog igenom stort i hela USA.

– Limbaugh var något helt nytt. Han gick fram som en ångvält, skrev böcker och fick snabbt också en egen tv-show, berättar Hemmer.

– Limbaugh kom från underhållningsbranschen. Han visade att det går att göra ett politisk radioprogram som är underhållande, beroendeframkallande och som det går att tjäna pengar på.

Enligt Hemmer, insåg republikanerna tidigt att Limbaugh höll på att bli en viktig figur. De såg till att behandla honom med respekt. De besökte hans program och lyssnade på vad han hade att säga.

Rush Limbaugh är i dag en av USA:s mest populära och välbetalda konservativa radioröster.

Ett beskrivande ögonblick ägde rum år 1992, berättar Hemmer.

– President George H.W Bush ställer upp för omval och bjuder under kampanjen in Limbaugh och Roger Ailes till Vita huset på besök. Bush ställer till och med upp för att bära Limbaughs väska. Det reflekterade vilken status Limbaugh hade uppnått redan då.

Ailes var konsult och tv-producent. Han inspirerades av Limbaughs framgång och fick idén att grunda en konservativ tv-kanal som kombinerar underhållning och show, berättar Hemmer.

Det ledde till att Roger Ailes grundade Fox News år 1996.

Hemmer: konservativa medier har funktionen som en kommunikationskanal för republikanerna och Vita huset

I början av 2000-talet upplever Fox News och andra konservativa medier några år av stark medvind. Den sammanfaller med att republikanerna vinner kontroll både över kongressen och Vita huset samt elfte september-attackerna, som i sin tur banar väg för en ny form av patriotisk revanschlust hos många.

Det finns både en efterfrågan och marknad för konservativa medier.

– Fox News blir under dessa år på allvar en politisk kraft att räkna med, säger Hemmer.

Enligt Hemmer har det republikanska partiet som politisk institution i dag inte lika stor makt som tidigare. Men med de konservativa medierna som en inofficiell kommunikationskanal för partiet, förändras bilden.

– Det handlar i praktiken om att republikanerna och Vita huset har en extra kanal som de kan utnyttja. Det ökar partiets inflytande enormt.

“Falsk ekvivalens att likställa CNN och MSNBC med Fox News”

Det amerikanska medielandskapet är splittrat. Särskilt på den politiska högerkanten framförs ofta åsikten som låter förstå att Fox News fungerar som en ''motpol'' till annan, så kallad etablerad media.

Resonemanget brukar bygga på en tanke om att större tv-kanaler som MSNBC och CNN är vänstervridna och liberala, på samma sätt som Fox News är konservativt och lutar mot republikanerna.

Nicole Hemmer är doktor i politisk historia vid Columbiauniversitetet. Hon har specialiserat sig på konservativa medier och det republikanska partiet i USA.

Det är inget nytt argument. Men det håller inte, säger Nicole Hemmer.

– Om MSNBC skulle vara en politiskt liberal kanal, så gör de inte ett särskilt gott jobb. De har till exempel en tidigare republikansk kongressledamot, Joe Scarborough, som en av sina synligaste opinionsvärdar. Fox News skulle i dag aldrig anställa en politiskt liberal opinionsvärd.

Det som New York Times eller Washington Post gör är filosofiskt och etiskt något helt annat än vad Fox News gör.

MSNBC har inte heller politisk makt på samma sätt som Fox News. Nicole Hemmer nämner Rachel Maddow, det kanske mest kända kvällsankaret på MSNBC.

– Ingen demokratisk presidentkandidat skulle ta emot marschorder av Rachel Maddow. Hon saknar helt enkelt inflytande att skada någons kampanj.

Tidningar som New York Times och Washington Post påstås också ibland driva en politisk agenda på ett sätt som jämförs med Fox News. President Trump själv har angripit tidningarna vid upprepade tillfällen.

Det är också en falsk jämförelse, säger Nicole Hemmer.

– New York Times driver inte en politisk agenda. Vidare har tidningen en process för faktagranskning. Ifall de gör ett misstag eller skriver något som inte stämmer, så finns det en process för att korrigera informationen.

– Det som New York Times eller Washington Post gör är filosofiskt och etiskt något helt annat än vad Fox News gör.