Är det här ett kommande All Star-lag? Vi presenterar JVM:s sex största stjärnor innan nedsläpp

De två kanadensiska spelarna som slåss om att gå som etta i NHL-draften nästa sommar. En amerikansk superskytt. Två kompletta europeiska backar. Och en sällan skådad målvaktstalang. Här är spelarna det snackas allra mest om inför starten på JVM i ishockey.

Ett fantastiskt poängsaldo genom hela juniorkarriären har gjort att Lafreniére redan länge tippats gå som etta i NHL-draften 2020. Franskkanadensare uppväxt i en förort till Montreal, och för sin ålder den främsta poängplockaren i östra Kanadas juniorliga QMJHL sedan Sidney Crosby.

Inför Jack Hughes-draften i år hette det att NHL-klubbarna borde “lose for Hughes” för att få plocka först, årets fyndiga motsvarighet är “despair for Lafreniére”.

Med i JVM redan i fjol men hade då en liten roll med 1+0 på 5 matcher. Nu ska supertalangen fylla en större ruta efter 255 poäng på 153 matcher för sin klubb Rimouski. Har magiska händer och strålande blick för spelet, styr upp spelet i powerplay bättre än någon annan junior just nu, men också bra i närkamper och stark framför kassen.

En sak säger det mesta om centerns imponerande utvecklingskurva: Det är numera långt ifrån självklart att Alexis Lafreniére kommer att plockas som etta i NHL-draften nästa år. Fler och fler klubbar tror att det är Byfield som kommer att bli årskullens allra största stjärna, och våren avgör vem som till slut ropas ut som etta.

Bild: All Over Press

Quinton Byfield och Kanada genrepade mot Finland. Quinton Byfield i duell mot Anttoni Honka. Bild: All Over Press

Byfield har i höst stått för 57 poäng på 30 matcher för Sudbury i OHL. Fyllde 17 så sent som i augusti men dominerar med superb snabbhet och styrka, och storleken gör honom svårstoppad (194 centimeter lång, 97 kilo).

Uppväxt utanför Toronto men hans pappa Clinton kommer från Jamaica.

Har egentligen bara en stor styrka, men den styrkan råkar vara den viktigaste av alla i ishockey: Att göra mål. Gudabenådad målskytt vars poängskörd under den senaste säsongen med USA:s U18-landslag säger det mesta om spelstilen: 72+28.

Gjorde 14 mål på 7 matcher i U18-VM i Sverige i våras och värmde upp inför veckans U20-VM genom att sätta in fyra puckar i USA:s genrep mot Tyskland. Kan göra mål från de flesta lägen, har startat collegekarriären med att som freshman göra 12 mål på 18 matcher för University of Wisconsin.

Att han bara är 170 centimeter lång gjorde att han rasade i NHL-draften och Montreal plockade honom som 15:e spelare totalt i första rundan i somras. Canadiens kan ha gjort ett riktigt klipp.

Plockades av Toronto Maple Leafs som 29:e spelare i NHL-draften sommaren 2018 men 19-åringen har efter det visat upp strålande takter i spelet mot herrar med Toronto Marlies i AHL och kan nu gott vara hela JVM:s bästa försvarare.