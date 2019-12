Julfirandet i världen gick enligt gammalt mönster – förutom i Paris där mässan i Notre-Dame uteblev för första gången på över 200 år

I Paris blev det ingen traditionsenlig mässa i katedralen Notre-Dame på julafton. Det här eftersom katedralen fortfarande rekonstrureras och repareras efter branden den 15 april i år. Senast traditionen bröts var år 1803.

De franska katolikerna firade i stället i kyrkan Saint-Germain l’Auxerrois några hundra meter bort.

– Vi har sörjt sedan branden, och i dag sörjer vi mer, sade parisiska Danielle som tidigare år har tagit del av den traditionella midnattsmässan i Notre-Dame till nyhetsbyrån AFP.

Notre-Dame, som är ett av Unescos världsarvsobjekt, eldhärjades i april och bland annat delar av taket och den kännspaka spiran förstördes.

Katedralen har varit öppen under julhelgen genom två århundraden, också under nazistockupationen under andra världskriget. Endast under den anti-katolska perioden i samband med franska revolutionen i slutet av 1700- och början av 1800-talet var katedralen tvungen att vara stängd.

Inom loppet av fem år borde kyrkan stå klar, enligt Frankrikes president Emmanuel Macron. Reparationsarbetet finansieras bland annat av nästan en miljard euro i donerade och utlovade medel.

Reparationen av Notre-Dame pågår - och prislappen är inte alldeles liten. Notre-Dame som omges av byggställningar.

Påven betonar kärlek till alla medmänniskor



I Vatikanstaten har påven som traditionen bjuder förrättat midnattsmässa under julaftonsnatten. Mässan gick av stapeln i Peterskyrkan i Vatikanen. Påven Franciskus betonade kärlek gentemot alla medmänniskor. Julen är en påminnelse om att Gud älskar alla, också människor som gjort onda gärningar, sade han.

Påven uppmanade församlingen att fokusera på att förbättra sig själv fram om att kräva förändring av andra människor. Påvens förkunnande har traditionsenligt ett tema, i fjol fördömde han snålhet och materialism.

Temat för årets julmässa var att älska sina medmänniskor, också dem som inte gjort rätt. Påven Franciskus ser barsk ut under julmässa i Peterskyrkan. Bild: AFP / Lehtikuva

I dag håller Påven sitt traditionsenliga urbi et orbi-tal och välsignar Rom och världen från sin balkong på Peterskyrkan. Urbi et orbi betyder ungefär åt staden och världen, och talet hålls två gånger om året - till påsk och till jul.

Omkring 10 000 människor väntas inta Petersplatsen för att följa Påvens tal i dag klockan 13, finsk tid.

Relik lockade turister i Betlehem



Tusentals pilgrimer från hela världen har deltagit i festligheterna i Betlehem på Västbanken, där Jesus tros ha fötts. Firandet kulminerade med julnattens mässa i Födelsekyrkan.

Firandet kronades i år av att en relik som funnits i Rom sedan 600-talet nu förts till Betlehem. Reliken är en 2,5 centimeter lång och en centimeter bred träbit som tros vara en del av Jesu krubba.

Så här ser reliken ut. Man håller i relik och folk ser på. Bild: AFP / Lehtikuva

Träbiten har varit i Europa i över 1 300 år, och den togs emot till tonerna av orkestermusik i slutet av november. Reliken ingick i en samling i Rom och återbördades på begäran av Palestinas president Mahmud Abbas.

Födelsekyrkan är ett populärt resmål, och också i år köade turister för att besöka kyrkan. Redan tidigt på julaftonsmorgonen köade såväl palestinier som utlänningar för att ta del av firandet.

Turismen på Västbanken har i år fått ett uppsving. Enligt de palestinska myndigheterna har tre och en halv miljoner turister besökt Betlehem under 2019.

Källor: Reuters, AFP, STT