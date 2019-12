Rekordmålvakten, supertalangen, guldcentern, knockade snipern och odraftade utropstecknet … här är Finlands JVM-trupp, spelare för spelare

Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Rasmus Kupari jublar över sitt mål i JVM-semifinalen mot Schweiz för ett år sedan. Nu är han på nytt första center och den här gången Finlands största anfallsstjärna.

Tretton av spelarna vann U18-VM våren 2018, men bara fyra av dem var med och vann JVM-guldet i Kanada för ett år sedan. Femton i truppen har draftats av NHL-lag, men bara tre har plockats i de två första rundorna. Konkurrenterna har kanske starkare lag på pappret, men det här gänget åker till Tjeckien för att vinna guld. Här är Finlands JVM-lag årsskiftet 2019-20.

Målvakter:

1 Kari Piiroinen

18 år.

Windsor, OHL. 18 matcher, 3,4 insläppta mål per match, räddningsprocent 92,6.

Inte draftad.

Faktiskt den här truppens enda spelare som håller till i någon av de kanadensiska juniorserierna, det brukar vara fler. Den tidigare HIFK-junioren vann FM-guld både för C- och B-juniorer innan han flyttade till Ontario. Piiroinen är förstakeeper i OHL:s topplag Windsor men han har stått sparsamt för U20-landslaget. Som den yngsta av truppens tre målvakter är han den enda som också kan vara med i JVM om ett år, och utgångspunkten är att han framför allt samlar erfarenheter för framtiden. Men en fin insats i genrepet mot Kanada lär ha lyft upp honom till tvåa bakom ohotade ettan Justus Annunen.

30 Justus Annunen

19 år.

Kärpät, FM-ligan. 13 matcher, 1,26 insläppta mål per match, räddningsprocent 94,7.

NHL-draftad: Av Colorado 2018, i den tredje rundan som 64:e spelare totalt.

Lagets viktigaste spelare, har alla möjligheter att vara den säkra sista utpost som skapar förutsättningar för finländska framgångar. Strålande förstamålvakt när Finland vann guld i U18-VM våren 2018. Blev i våras finländsk A-juniormästare med Kärpät och har i höst varit sensationellt bra i herrligan med Uleåborgsklubben. Toppar hela seriens målvaktsstatistik och slog bland annat ett nytt rekord när han höll nollan i över 300 minuter i sträck. Har samtidigt matchats sparsamt, slovaken Patrik Rybar spelar betydligt mer, så Annunen ska vara pigg, fräsch och redo för succé. Stor (193 cm) men ändå rörlig och snabb.

Justus Annunen är ohotad förstamålvakt. Justus Annunen räddar ett kanadensiskt avslut. Bild: /All Over Press

31 Jasper Patrikainen

19 år.

Peliitat, Mestis. 16 matcher, 3,65 insläppta, räddningsprocent 89.2 (också spelat i en match för Pelicans i FM-ligan).

Inte draftad.

Har minst sagt svajig statistik med Peliitat i Mestis dit han under hösten lånats ut från sin fostrarklubb, ligalaget Pelicans. I Lahtis finns Tomi Karhunen och Atte Tolvanen före i kön. De enda minuterna Patrikainen fått i ligan var när han blev inbytt i tredje perioden under en 2–7-förlust hemma mot Ilves och då släppte in ett av sju skott. Har spelat åtta matcher med U20-landslaget under de senaste åren och hoppas nu få rollen som andramålvakt bakom Annunen. När Finland vann U18-VM för snart två år sedan var Patrikainen truppens trea utan spelminuter och risken är stor att det upprepas.

Backar:

2 Santeri Hatakka

18 år.

Ilves, FM-ligan. 14 matcher. 1 mål + 0 assists = 1 poäng.

NHL-draftad: Av San José 2019 i den 6:e rundan som 184:e spelare.

Jokeritjunior från Riihimäki som hann spela 89 matcher för föreningens A-juniorer och också var Finlands bästa back i U18-VM i Sverige i våras. Men vägen till Helsingforsklubbens herrlag i KHL kändes stängd och Hatakka flyttade därför vidare till Ilves, där han i höst fått ligadebutera och mot SaiPa också gjorde karriärens första ligamål. Har den senaste månaden hållit till i farmlaget KooVee i Mestis men fick plats i JVM-truppen också tack vare strålande insatser i fyrnationsturneringen i september. Har sina största styrkor i defensiven, kan förbättra spelet med puck.

3 Anttoni Honka

19 år.

JYP, FM-ligan. 31. 2+12=14

Draft: Carolina 2019, 3/83

Offensivt skicklig back som var med redan i JVM för ett år sedan men då hade klara problem med att hänga med och stannade på 0+0. Också förra klubblagssäsongen fördelad på JYP, KeuPa och Jukurit var småmotig. Men i höst har saker fallit på plats, med gott om speltid, bra med poäng och ett utmärkt plusminussaldo. Honka blir nu en viktig del av Finlands starka backbesättning. Den yngsta av fyra hockeyspelande bröder, har i höst fått spela tillsammans med storebror Julius i JYP när denne flyttade hem från Dallas i NHL.

4 Ville Heinola

18 år.

Lukko, FM-ligan. 11. 0+1=1.

Draft: Winnipeg 2019, 1/20.

Ett stort utropstecken som 17-åring i VM för ett år sedan, men skadade sig i kvartsfinalen mot Kanada och kunde inte spela i medaljmatcherna. Efter VM rullade det på igen. Fortsatte med sina starka tag i Lukko i våras, draftades i första omgången av Winnipeg, togs över till Kanada och fick i höst spela karriärens åtta första NHL-matcher med strålande saldot 1+4. Lånades sedan tillbaka till Lukko, men återkomsten till Finland har hämmats av skador. Nyckelspelare, har potential att vara en av turneringens allra bästa backar, men risken finns att hösten varit för sprittrad och slitsam.

Ville Heinola glänste i VM för ett år sedan. Ville Heinola jublar över ett mål. Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

5 Mikko Kokkonen

18 år.

Jukurit, FM-ligan. 20. 2+1=3.

Draft: Toronto 2019, 3/84.

Superlöfte när han som 15-åring blev den yngsta spelaren i FM-ligans historia då han debuterade för sitt Jukurit mot Ässät. Efter det har utvecklingen stannat upp en aning, och han petades från JVM-truppen i fjol trots att han då spelat mycket i herrligan. Tippades ett tag gå bland de tio första i NHL-draften men halkade långt ner i den tredje rundan. Har i höst också varit ner och svängt i Jukurits A-juniorer. En av spelarna i truppen som blev U18-världsmästare 2018, har 18 år gammal redan hunnit spela 89 ligamatcher och hoppas under JVM på nytt bli ett namn på hockeyvärldens läppar.

6 Peetro Seppälä

19 år.

KooKoo, FM-ligan. 20. 1+5=6.

Inte draftad.

Hemma i Kuusankoski, har inte spelat en enda match för någon annan klubb än KooKoo. Med i landslaget som vann U18-guld 2018, och efter 57 ligamatcher under tre säsonger för Kouvolaklubben fick han en av de få “lediga” backplatserna i truppen bakom de mer kända försvararna efter en urstark inledning i höstas. En skada strax innan VM hotade att ställa till det, men Seppälä hann bli frisk. Har sina styrkor i defensiven, men har ratats av NHL-klubbarna i draften två år i rad.

9 Toni Utunen

19 år.

Tappara, ligan. 16. 0+3=3.

Draft: Vancouver 2018, 5/130.

Har utan tvekan nått karriärens största framgångar i landslagssammanhang. Gjorde segermålet i sudden death när Finland gick till final i U18-VM 2017, var kapten för U18-laget som vann VM-guld året efter. Gjorde i januari i år förlängningsmålet i Vancouver som slog ut Kanada ur JVM och skickade Finland till semifinal. Samtidigt lossnar det inte för honom i klubben. Hermesjunior som tidigt flyttade från Karleby till Tammerfors och Tappara, där han fick göra ligadebut som 16-åring. Har hunnit med över 70 ligamatcher men speltiden och ansvaret är fortsatt på rätt låg nivå. Ändå en viktig defensiv kugge i detta lag, en av de assisterande kaptenerna.

29 Kim Nousiainen

19 år.

KalPa, FM-ligan. 30. 2+5=7.

Draft: Los Angeles 2019, 4/119.

Finländsk mästare både som B- och A-junior i KalPa, världsmästare på U18-nivå med Finland 2018. Har fått sitt genombrott i FM-ligan under hösten, med sju poäng och gott om speltid. Höll länge också på med spjutkastning, nu en puckskicklig offensiv back med stor potential, vilket visades av att han gick i den fjärde NHL-draftrundan trots sin begränsade storlek (175 cm/77 kg). Blir intressant att följa i JVM där han får spela i första backparet med Lassi Thomson.

Kim Nousiainen har sitt genombrott i FM-ligan. Kim Nousiainen har fått ansvar i FM-ligan. Bild: /All Over Press

33 Lassi Thomson

19 år.

Ilves, FM-ligan. 23. 6+4=10.

Draft: Ottawa 2019, 1/19.

Vilken är den spelare i den finländska truppen som gått allra tidigast i NHL-draften? Svaret är Thomson, som också är JVM-lagets kapten. Plockades tidigt av Ottawa i somras efter en bra säsong i WHL i Nordamerika, lånades sedan ut till Ilves. Nyckelspelare för Juniorlejonen efter en hyfsad höst i FM-ligan. Mångsidig back: bra skridskoåkare med ett vasst skott, spelar också klokt och uppoffrande i defensiven. Har haft små roller i juniorlandslag hittills, platsade inte i JVM för ett år sedan men är nu redo att fylla en stor ruta.

Anfallare:

12 Eemil Erholtz

19 år.

Sport, FM-ligan. 17. 2+3=5.

Inte draftad.

Med sina 76 kilo en lättviktare som knep en av de sista anfallsplatserna i truppen. Hockeyspelare i andra generation, pappa Markku spelade bland annat för Hermes, Jukurit, HPK och Sport. Sonen flyttade från Kärpäts juniororganisation till Vasa, där yttern i höstas gjorde karriärens första ligamål i sin femte match, mot HIFK. Efter det har det blivit ytterligare ett, nu väntar antagligen en roll i Juniorlejonens tredje kedja.

15 Lenni Killinen

19 år.

Ässät, FM-ligan. 22. 2+5=7

Draft: Carolina 2018, 4/104.

Esboprodukt med EKS som moderklubb. Vann tre FM-medaljer på juniornivå med Blues och debuterade i Mestis med Espoo United som 17-åring innan han flyttade till Björneborg där han gjort en och en halv ligasäsong för Ässät. Med i guldlaget i U18-VM våren 2018, då han blev utan poäng. Nu förväntas han bidra mer i offensiven då har får en ytterplats i första kedjan med Matias Maccelli och Rasmus Kupari. Återstår att se om han håller för förstalinan.

18 Joonas Oden

19 år.

KooKoo, FM-ligan. 25. 2+4=6

Inte draftad.

Har dubbelt medborgarskap, med pappa från USA och mamma från Finland. Född i Washington state, flyttade från USA som tolvåring. Via Kärpäts juniorlag till KooKoo där han sakta etablerat sig som en ligaspelare med 11 poäng på 20 matcher under fjolårets rookiesäsong. Har i höst spelat över 14 minuter per match för FM-ligans största överraskningslag. Kämpe, slitvarg och viljespelare. Stark i årets U20-landskamper med fyra mål.

Joonas Oden har gjort utmärkta träningsmatcher. Närbild på hockeyspelaren Joonas Oden. Bild: All Over Press

19 Rasmus Kupari

19 år.

Ontario, AHL. 27. 6+2=8.

Draft: Los Angeles 2018, 1/20.

Gör sitt tredje JVM, och är den enda anfallaren i truppen som också var med och vann guld i Vancouver för ett år sefan. Stod då för 1+4 som förstacenter i en kedja med Aleksi Heponiemi och Eeli Tolvanen på yttrarna. Flyttade som 15-åring från Kotka till Uleåborg där han förra säsongen var strålande för Kärpät med 33 poäng i grundserien. Los Angeles-draften plockades efter FM-silvret över till Kalifornien för att spela farmhockey, men har onekligen en bit kvar till NHL, i AHL har det blivit ett halvdussin mål och en roll som tredjecenter. Finländsk nyckelspelare framåt, har mognaden och styrkan för att glänsa i JVM.

20 Matias Maccelli

19 år.

Ilves, FM-ligan. 26. 10+15=25.

Draft: Arizona 2019, 4/98.

En sensation i FM-ligan i höst, leder överlägset både mål- och poängligan för rookies. Farfar från Italien, därav efternamnet, mamma kommer från USA. Född i Åbo, TPS-junior som spelade ett par år för Dubuque i USA:s juniorliga USHL med strålande poängsaldo, 72 poäng på 62 matcher den andra säsongen. Valde sedan bort TPS för Ilves när han flyttade tillbaka till Finland, ett val han garanterat inte ångrar. Siktar nu på att fortsätta höstens succé i VM, och formen tycks hålla i sig, gjorde två mål i träningsmatchen mot Tyskland i lördags.

21 Patrik Puistola

18 år.

Jukurit, FM-ligan. 7. 3+2=5. (Utlånad från Tappara där han på 15 matcher stod för 0+1.)

Draft: Carolina 2019, 3/73.

Rubrikernas man den senaste månaden då han tacklades medvetslös av Ilvesspelaren Panu Mieho, en av tacklingarna som ledde till en allt mer akut debatt om fenomenet och hur det ska hanteras. Har efter det sakta fått ta itu med ett träningsmoment i taget, och nu är yttern redo för VM-spel. Tur för Finland, för Puistola har ett sylvasst skott. Gjorde 15 mål på 22 matcher för LeKi i Mestis förra säsongen, satte in 5 mål för Finland i vårens U18-VM och har hittills i höstens landskamper gjort 7 mål för Juniorlejonen. Hockeyspelare i andra generation, back-pappa Pasi har bland annat spelat för Ilves, Tappara, HV71 och Pelicans. Farsan är också dubbel världsmästare, Pasi Puistola vann VM 2011 och JVM 1998.

23 Ville Petman

19 år.

Lukko, FM-ligan. 24. 1+0=1.

Inte draftad.

SaiPa-junior som valde att flytta vidare till Lukko. Nyttig del av laget som vann guld i U18-VM våren 2018, med totalt fem poäng framåt. I FM-ligan har det varit betydligt trögare med poängproduktionen, med bara ett mål på totalt 38 matcher, och höstens istid är inte större än sex minuter per match. Knep den sista centerplatsen och har i ärlighetens namn Anton Lundells skada att tacka för biljetten in i VM-truppen, får nu själv motbevisa tvivlarna.

Ville Petman tog en av de sista platserna i truppen. Närbild på hockeyspelaren Ville Petman. Bild: All Over Press

24 Sampo Ranta

19 år.

University of Minnesota, NCAA. 18. 7+4=11.

Draft: Colorado 2018, 3/78.

Den allra sista anfallaren som petades från guldlaget för ett år sen, hängde förgäves kvar med truppen in i det sista och hoppades bli anmäld ännu under turneringens gång. Nådendalfödd TPS-junior som tagit en annorlunda väg i hockeyvärlden, då han gick via Red Bull Salzburgs akademi i Österrike till Sioux City i USHL och därifrån vidare till universitetsspel. Vad med och vann U18-guld i VM våren 2018, har i träningsmatcherna inför årets VM fått spela med bröderna Räty.

25 Antti Saarela

18 år.

Ilves, FM-ligan. 23. 2+5=7.

Draft: Chicago 2019, 4/123.

Brorsan Aleksi gjorde för fyra år sedan ett strålande JVM med poängen 4+3 när Finland blev världsmästare på hemmaplan, och har i höst NHL-debuterat för Florida. Pappa Pasi spelade i sin tur JVM 1993. Lillebror Antti är inte riktigt samma poänghaj som sina Mer kända släktingar, utan mer en fysisk forward som gärna delar ut tacklingar och kan användas på samtliga positioner i anfallet. Efter sommarens flytt från Lukko till Ilves tog han nu hand om en av de sista platserna i JVM-truppen.

27 Kristian Tanus

19 år.

Jukurit, FM-ligan. 20. 2+6=8.

Inte draftad.

Potentiellt utropstecken i VM. Fart, finess och framfusighet. Juniorlejonens bästa poängplockare hittills den här säsongen, med 1+10 på 7 träningsmatcher. Assisterande kapten i Finlands lag som vann guld i U18-VM våren 2018. Utlånad från Tappara till Jukurit, där han får ansvar med 15 minuter istid per match. Liten (172 cm/72 kilo) och därför odraftad. Familjebanden förtjänar omnämnande, storebror Jonatan spelar för Pelicans, pappa Michel har israeliska rötter och är läkare för Tapparas ligalag medan mamma Sari är riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

34 Aatu Räty

17 år.

Kärpät, A-juniorernas FM-liga. 16. 1+14=15. (Har också spelat 12 matcher för herrlaget i ligan med saldot 2+2.)

Kan draftas 2021.

Utan konkurrens truppens största löfte alla kategorier. Ingen finländare har någonsin plockats som etta i NHL-draften, med med 18 månader kvar till drafthelgen 2021 är Aatu Räty etta på scouternas listor. Mångsidig forward, blixtsnabb både i tanke och med händer. Årets VM kommer ofrånkomligen tidigt för anfallaren som fyllde 17 så sent som i november, men under karriärens första 12 ligamatcher för seriens bästa lag Kärpät har han visat att han håller också i större sammanhang.

Aatu Räty kan går först av alla i NHL-draften 2021. Aatu Räty i närkamp med ryska spelare. Bild: All Over Press

35 Aku Räty

18 år.

Kärpät, FM-ligan. 19. 2+3=5.

Draft: Arizona 2019, 5/151.

Har inte riktigt samma unika talang och är inte fullt lika sevärd som sin 17 månader yngre bror Aatu. Men en mogen, hårt arbetande, nyttig ytter som gör sitt i samma kedja som brorsan. Duon har åldersskillnaden till trots hållit till i samma lag och samma kedja största delen av sina karriärer, nu är det VM:s tur att erövras. Brödernas pappa Tuomo var förresten en ligaanfallare för JyP HT på sin tid, och har efter det bland annat varit juniortränare för sönernas lag i Kärpät.

Troliga laguppställningen:

Finlands femmor i de två sista träningsmatcherna:

1:

20 Matias Maccelli – 19 Rasmus Kupari – 15 Lenni Killinen

29 Kim Nousiainen – 33 Lassi Thomson

2:

21 Patrik Puistola – 27 Kristian Tanus – 18 Joonas Oden

4 Ville Heinola – 3 Anttoni Honka

3:

12 Eemil Erholtz – 23 Ville Petman – 25 Antti Saarela

9 Toni Utunen – 5 Mikko Kokkonen

4:

35 Aku Räty – 34 Aatu Räty – 24 Sampo Ranta

2 Santeri Hatakka – 6 Peetro Seppälä

JVM i tv och på Arenan

Yle direktsänder Finlands fyra gruppspelsmatcher, två kvartsfinaler, båda semifinalerna samt bronsmatchen och finalen. Alla matcher kommenteras också på svenska.

Juniorlejonens gruppmatcher:

Torsdag 26.12 kl. 20: Finland–Sverige

Lördag 28.12 kl. 16: Finland–Slovakien

Söndag 29.12 kl. 16: Finland–Kazakstan

Tisdag 31.12 kl. 20: Finland–Schweiz