Borgåbon Björn Roos sålde allt och köpte en husbil - roadtrippen i Europa ska fortgå till sommaren 2021

Han har gjort det som många bara drömmer om: Att lämna allt och åka ut i världen.

Världen för hans vidkommande är Europa och färdmedlet är en husbil.

I mitten av december befann han sig i Spanien i trakterna av en liten stad som heter Totana, halvvägs mellan Malaga och Valencia. Varmt och skönt?

- Nja, rätt så kyligt faktiskt. Jag är som bäst i bergiga trakter. Här är faktiskt bara sex grader varmt nu på morgonen, men när solen nått tillräckligt högt på himlen så ska det väl bli mellan 18 och 22 idag, säger Björn Roos när Yle Östnyland ringer upp honom.

Nu eller aldrig

För Roos kändes det självklart att ta chansen. Han blev halvtidspensionerad för snart ett år sedan och han tänkte att om han inte drar iväg nu så blir det ogjort.

Sagt och gjort. Björn Roos sålde allt han ägde, köpte husbil och tog riktning söderut i mitten av augusti.

På Roos reseblogg på Facebook Turning the page in my Life Book kan man följa med hur hans äventyr framskrider och ta del av fina bilder med skiftande vyer och landskap.

Eftersom Björn Roos är en aktiv cyklist blir det mycket bilder från häftiga cykelleder i bergen.

- I genomsnitt har jag trampat terrängcykel mellan 500 och 600 kilometer varje månad sedan jag åkte iväg, men det har också blivit en del fotvandring och jogging, säger Roos.

(Artikeln fortsätter efter bilden)

Tre cyklar finns i husbilens lastrum. Björn Roos tre cyklar i husbilens lagringsrum Bild: Björn Roos

Nedförsbacke till butiken

På en resa som den Björn Roos gör, är med andra ord motionen säkrad. Själv säger han att han har bättre kondition idag än han hade för fyrtio år sedan.

- När jag ska handla i Totana är det nedförsbacke till butiken. Sen gäller det att trampa uppför tillbaka till campingplatsen med förnödenheterna, säger Roos.

För tillfället är det alltså Spanien som gäller – det kanske varmaste hörnet av Europa så här vintertid.

Nästa sommar planerar han att köra vidare med sitt rullande hem till andra länder.

- Jag ska köra kors och tvärs i Europa, bland annat i Schweiz, Italien, Tyskland, Frankrike och Kroatien, säger Roos.

Ibland byter Björn Roos ut cykeln till gångstavar. Borgåbon Björn Roos på tavgång i berg i Europa Bild: Björn Roos

Mötte en husbilande finländare i Portugal

En resa av det här slaget innebär också många intressanta möten.

Under sin resa har Björn Roos träffat på många vänliga resande människor från till exempel England, Holland och Tyskland.

Roadtrippande finländare lyser däremot med sin frånvaro. Roos har bara träffat en enda husbilande finländare. Honom träffade Roos i Portimao på Algarvekusten i Portugal.

Hur tror du att det blir att återvända till vardagen efter en härlig roadtrip som den här?

- Jag tror att det inte blir någon vardag efter 2021. Jag lovar ingenting åt mig själv, men det är ju lätt att fara hem tillbaka om det börjar kännas för tungt. Å andra sidan har jag ju bara varit fyra månader på väg, så det är bara början, men jag får se sen hur det känns, säger Roos.

(Artikeln fortsätter efter bilden)

Björn Roos tillsammans med ett par hundar. Björn Roos från Borgå med gatuhund under sin roadtrip i Europa Bild: Björn Roos

På egen hand men inte ensam

Sommaren 2021 måste Björn Roos trots allt styra kosan norrut hem till Finland. Husbilen måste besiktas och han behöver också fixa en del saker i Borgå.

Fram till dess är det han, husbilen och skiftande vyer som gäller.

Trots att Roos reser ensam känner han sig inte ensam. Eller som han skriver i sin reseblogg på Facebook den 1 december:

“If you're lonely when you're alone, you're in bad company. Fortunatelly I´m in balance with myself, alone but not a loner.”

(“Om du känner dig ensam när du är på egen hand så är du i dåligt sällskap. Som tur är, är jag i balans med mig själv, på egen hand men inte en enstöring.”)