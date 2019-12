Kent från Jeppis och hela hans familj i ny tv-serie - "I princip så gör ja va som helst fö penga"

Nu dyker Kent upp med en ny tv-serie efter en paus på åtta år. Den största orsaken till comebacken är Kents pappa Guy.

Guy har tidigare enbart synts i bakgrunden. Nu har han lämnat Kents mamma, flyttat ihop med sångerskan Sonja Biskop på strandcampingen i Larsmo - och kommit ut som countrysångare.

– Jag är förvånad själv över att Kent är tillbaka. Jag har betraktat karaktären som död. Men det var främst Kents pappa Guy som började pocka på att få sin röst hörd, säger Johan Fagerudd som förutom att han spelar Kent också gestaltar mamman och pappan.

Guy är en tystlåten man, kanske beroende på att han varit gift med Kents dominata mor och knappt fått någon syl i vädret.

– Jag kände att pappan inte hade fått ge sin version av livet. Projektet med nya tv-serien började egentligen med hans sånger. För Guy har musiken blivit hans sätt att kommunicera.

Vi var eismend båda två på varsitt håll. Du sjöng jämt i dur, jag sjöng i moll. Eismendheit kan si så olik ut. He kan va en början, he kan va ett slut

– Kent har inga minnen av att han någonsin skulle ha hört sin pappa prata. Men som barn brukade han sitta utanför badrumsdörren och lyssna när pappan sjöng i duschen.

Johan Fagerudd är själv förvånad över att det blev countrymusik, men han tycker att vemodet och sorgen i musiken passar ihop med karaktärerna.

Johan Fagerudd har skrivit låttexterna, medan Mikael Svarvar tonsatt texterna. Sångerna framförs tillsammans med Sonja Biskop.

Den här musiken har också ett sjävständigt liv, utanför tv-serien om Kent från Jeppis. Låten Vi har varann gästar som bäst Vegatoppen.

The man in black. Guy klär sig, likt Johnny Cash, helt i svart. Kent från Jeppis pappa Guy i svarta kläder och svart cowboyhatt och svarta solglasögon. Bild: Sus Productions

Var står då Kent själv i dag, åtta år efter den senaste serien?

– Man kunde ju hoppas att han skulle ha mognat. Charmen - eller kanske det oroväckande - med Kent är att han inte förändras. Trots att han själv kanske tror att han gått vidare.

Kent har både blivit skrämd av pappans oväntade framgångar, men också inspirerad. Han har åkt tillbaka till sitt älskade Stockholm och arbetar med alternativa media i en sunkig källare.

Jag håller på med en artikel om att finlandssvenska flickor tvångsgiftsbort med lapoaboa (lappobor). Folk är liksom så negativ, att alternativa media ska man int jobb me. Att he e som na sämber än aade media. I princip så gör ja ju no va som helst fö penga.



― Kent från Jeppis