Dags för Tour de Ski – här är allt du behöver veta inför världscupsäsongens höjdpunkt

Vem är världens bästa allroundåkare? Svaret får vi om en dryg vecka då Tour de Ski kulminerar i klättringen upp för Alpe Cermis. Här är Yle Sportens guide till vinterns största längdskidåkningsevenemang.

Tour de Ski inleds på lördag med sprinttävlingar i schweiziska Lenzerheide och avslutas nio dagar senare i Val di Fiemme. Touren omfattar sju etapper i Schweiz och Italien.

Lör 28.12, Lenzerheide, Schweiz

Kl. 13.45 Damer 10 km, fristil, masstart

Kl. 15.15 Herrar 15 km, fristil, masstart

Sön 29.12, Lenzerheide, Schweiz

Kl. 10.05 Sprint, fristil, kval

Kl. 12.35 Sprint, fristil, heat

Tisdag 31.12, Toblach, Italien

Kl. 13.30 Herrar 15 km, fristil, intervallstart

Kl. 16.00 Damer 10 km, fristil, intervallstart.

Onsdag 1.1, Toblach, Italien

Kl. 12.40 Damer 10 km, klassisk teknik, jaktstart

Kl. 14.00 Herrar 15 km, klassisk teknik, jaktstart

Fredag 3.1, Val di Fiemme, Italien

Kl. 14.15 Damer 10 km, klassisk teknik, masstart

Kl. 16.15 Herrar 15 km, klassisk teknik, masstart

Lördag 4.1, Val di Fiemme, Italien

Kl. 10.00 Sprint, klassisk teknik, kval

Kl. 12.25 Sprint, klassisk teknik, heat

Söndag 5.1, Val di Fiemme, Italien

Kl. 14.15 Damer 10 km, fristil, masstart

Kl. 16.15 Herrar 10 km, fristil, masstart

Tidigare år har konceptet under den avslutande dagen varit enkel: Den åkare som varit först upp för monsterbacken Alpe Cermis har vunnit Tour de Ski.

I år har man slopat den avslutande jaktstarten till förmån för en masstart.

I övrigt är konceptet det samma som tidigare. Den åkare som avverkat de sju etapperna på kortast tid vinner touren.

Förra säsongen var Johannes Hösflot Kläbo först upp för Alpe Cermis.

Utöver etapptiderna så spelar också de bonussekunder som finns en stor roll då åkarna rangordnas i sammandraget.

Det är framför allt i sprintloppen som det finns bonussekunder att plocka. Den åkare som vinner en sprintetapp får 60 bonussekunder. Tvåan får 54 sekunder, trean 48 sekunder och så vidare.

Alla de trettio åkare som avancerat från kvalet får bonussekunder. De som placerar sig på 24:e till 30:e plats premieras med fyra sekunder.

Åkarna kan dessutom plocka bonussekunder i samband med den första och femte etappen. De tio främsta får bonussekunder vid specifika mellantidskontroller enligt detta mönster: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 sekund.

Herrarna har två och damerna ett spurtmål under de här två etapperna.

Världscuppoäng står på spel genom hela touren. I samband med de enskilda etapperna är poängrasslet hälften mindre än i normala världscuplopp. Vinnaren får med andra ord endast 50 poäng.

Däremot delas det generöst med poäng på basis av sammandraget efter den avslutande etappen. Detta för att motivera åkarna att fullfölja touren. Många kommer att avbryta i alla fall.

Tourens vinnare belönas med hela 400 poäng. Ifall en åkare vinner samtliga etapper samlar han eller hon med andra ord 750 poäng.

I motsats till normala världscuplopp så får samtliga åkare som fullföljer touren minst fem världscuppoäng.