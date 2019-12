Den Tonybelönade kompositören Jerry Herman är död

Bild: All Over Press

Jerry Hermans mottog ett Tonypris för sitt livsverk 2009. Jerry Herman. Bild: All Over Press

Den amerikanska kompositören Jerry Herman har gått bort till följd av lungkomplikationer. Han är känd för musiken i flera Broadwayklassiker, bland annat Hello, Dolly! och La Cage aux Folles.

Herman levde som HIV-positiv i över 20 år och dog 88 år gammal i Miami i Florida där han bodde tillsammans med sin partner, fastighetsmäklaren Terry Marler.

Herman har vunnit flera Tony- och Grammystatyetter och var känd för sin sentimentala, muntra stil.

Det första genombrottet kom i form av musikalen Hello, Dolly! som hade premiär 1964. Hello, Dolly! slog rekord genom att vinna sammanlagt tio Tonypriser.

De flesta av Hermans musikaler handlade om karismatiska kvinnor. Undantaget blev La Cage aux Folles som hade premiär 1983. Musikalen porträtterade ett homosexuellt par och deras förhållande. Även denna produktion slog igenom på Tonygalan och tog hem sex statyetter.

2009 belönades Herman med en Tony för sitt livsverk. Sina Grammypriser vann han för sånger i musikalerna Hello, Dolly! och Mame.

Herman föddes i 1931 i New York och blev inspirerad att skriva musikaler efter att hans föräldrar släpat med honom på en visning av Annie Get Your Gun.

Herman studerade teater på universitetet i Miami och flyttade efter studierna tillbaka till New York där han uppträdde på jazzklubbar fram till genombrottet med Hello, Dolly!

Källor: CNN, BBC