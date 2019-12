Meröppet på de östnyländska biblioteken fungerar bra - men alla har råkat ut för ofog åtminstone en gång

Flera östnyländska bibliotek låter kunder besöka bibban också då personalen inte är på plats. För det mesta går det lugnt till men ibland spårar det ur.

Oftast räcker det med milda metoder för att få ordning på torpet.

Vi ringde runt i Östnyland för att kolla hur det står till på meröppna bibliotek och hur man gjort för att lösa problem om sådana uppstått.

Lång erfarenhet i Sibbo

Söderkulla bibliotek i Sibbo har lång erfarenhet av att ha meröppet. Där började man låta kunder uträtta sina ärenden självständigt redan hösten 2015.

Det går att besöka biblioteket på vardagskvällar och veckoslut då personalen inte är på plats genom att logga in med sitt bibliotekskort och sin pinkod.

Hösten 2016 tampades biblioteket med en del ordningsproblem. Mest handlade det om ungdomar som levde rövare och skräpade ner i biblioteket.

För att få bukt på problemet skar man ner på öppethållningstiderna och införde nya regler: Alla måste logga in sig med sitt egna bibliotekskort.

Att äta och dricka ute i aulan i Söderkulla bibliotek är helt okej så länge man städar efter sig. Ungdomar på Slderkulla bibliotek, drickburkar och väska på bordet Bild: Yle/Carmela Walder

- Under åren har unga kunder betett sig stökigt och skräpat ner, men det har inte hänt något större och inget har söndrats, säger Leea Kuusiraati, servicechef för bibliotekstjänsterna.

När det har hänt någonting så har biblioteket samarbetat med ungdomstjänsterna, socialtjänsterna och polisen.

- Oftast har vi kunnat lösa problemen och lugna ner situationerna, säger Kuusiraati.

Egen ungdomsarbetare på bibban

De senaste åren har det varit lugnare på Söderkulla bibliotek.

- Sedan i våras har vi haft en specialungdomsarbetare som är på biblioteket hälften av tiden och på ungdomssidan hälften av tiden, säger Kuusiraati.

Den hon talar om är Saska Sarnikorpi, som Yle Östnyland träffade i september.

- Det är många ungdomar som vistas på biblioteket och utbudet för dem är kanske inte så bra. Tanken kom också från det att biblioteksarbetarna inte kanske riktigt alltid vet hur man ska vara med ungdomarna. De vill ha stöd och verktyg för hur man ska arbeta med ungdomar, sa Sarnikorpi då.

Saska Sarnikorpi jobbar med ungdomarna på Söderkulla bibliotek. Arkivbild från Nickby hjärta där Sarnikorpi var med på ett skoldisko. Man i skola Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt Leea Kuusiraati söker samarbetet fortfarande sin form men det har fungerat ganska bra.

- Åtminstone det senaste året har det varit jättelugnt, säger Kuusiraati.

Just nu planerar man inte börja med meröppet i huvudbiblioteket i Nickby.

Möblerat om i Borgå

I Borgå har man meröppet i Gammelbacka bibliotek och Vårberga bibliotek på veckosluten. Det är två år sedan man tog i bruk systemet.

- Här i Borgå går det jättebra. Bara några gånger om året har det varit lite turbulens här, säger serviceförman Kaisa Tolonen.

Då har det oftast handlat om att barn eller unga möblerat om enligt egen smak. Ibland har någon ätit mellanmål utan att städa upp efter sig.

- De har flyttat omkring böcker och stolar; ganska små saker tycker jag, säger Tolonen.

Det går att besöka Vårberga bibliotek vissa tider också då personalen är borta. Nya Vårberga bibliotek Bild: Yle/Stefan Härus

Gammelbacka bibliotek har meröppet mellan 7 och 13 på lördagar och söndagar medan Vårberga bibliotek har meröppet en längre tid, ända till 18 på lördagar och 20 på söndagar.

Enligt Tolonen verkar det vara större risk för ofog om kvällarna, men Vårberga bibliotek har ändå klarat sig bra.

Då det har varit problem har man försökt ha någon från personalen på plats för att kunna prata med barnen eller ungdomarna.

- Eller så har vi haft mindre meröppet, säger Tolonen.

Enligt Tolonen ska man ta i bruk meröppet också i huvudbiblioteket efter att det har renoverats, om cirka två år.

Lugnt halvår i Liljendal

Liljendal närbibliotek började med meröppet i april 2017. Enligt bibliotekarie Amanda Sallinen har det fungerat bra.

- Kunderna har gett positiv respons och är aktiva med att meddela oss om tekniken inte fungerar som den ska.

Det har förekommit ofog i Liljendal, men ganska småskaligt.

Det har främst handlat om att någon har stökat till det: kvittomaskinspapper som någon matat ut i onödan, skräp som ligger på golvet vid soffan, tidningar och stolar som inte blivit satta tillbaka på sina platser.

En jul låg juldekorationen på golvet.

- Men det förekommer också skadegörelse; vi har fått hål på wc-dörren då någon sparkat på den, säger Sallinen.

Liljendal närbibliotek är ljust och fint. Arkivbild. Bokhyllor och fönster i Liljendal bibliotek

Då man har upptäckt ofog har personalen kontaktat föräldrarna till de skyldiga ungdomarna och rett ut allt tillsammans.

- Det här har varit ett bra sätt att ta itu med problemet och det har hjälpt, säger Sallinen.

Vissa har fått en sorts portförbud så att de inte har kunnat komma in med sina lånekort under meröppettiden.

Det här har också minskat på intresset för att göra ofog på biblioteket.

Det senaste halvåret har Sallinen inte märkt av något ofog alls.

- Det har varit lugnt och ganska städigt på biblioteket då jag kommer på jobb och jag hoppas att det fortsätter så, säger hon.

Sällan problem i Lappträsk

I Lappträsk har man meröppet på Porlom bibliotek torsdagar och fredagar. Enligt Lena Pelkonen som är tillfällig bibliotekschef har man inte haft några större problem där.

- En gång hade någon ritat något på en vägg, säger hon.

Den skyldige haffades inte men problemet har inte heller återkommit.

Förbättring i Pyttis

Pyttis bibliotek har haft meröppet sedan november 2015. Personalen är på plats under dagen, men på morgnar och kvällar kan kunderna komma in själva genom att logga in med sina biblioteksskort.

Enligt biblioteksväsendets chef Evan Seppä har kunderna varit nöjda med systemet.

- Vi har inte haft några större problem men ett pojkgäng kommer in och härjar ibland, säger Seppä.

Det är antagligen bara en fas. Om några år har det säkert gått över ― Evan Seppä

Då man har fått fast någon för ofog har personen blivit av med sina användarrättigheter.

- Oftast hittar de någon kompis som fortfarande har sina användarrättigheter kvar och kan släppa in dem. Vi plockar bort rättigheterna av dem en i taget, säger Seppä.

Våren 2016 hade man stora problem med ungdomar som gjorde ofog. De mekade på tekniska grunkor och byggde torn med möbler.

Det gick så långt att Seppä föreslog att ungdomar under 16 år skulle förbjudas (länk till artikel på finska) från att besöka biblioteket under kvällarna när biblioteket har meröppet.

Kommunens beslutsfattare var av annan åsikt (länk till artikel på finska) och åldersgränsen togs inte i bruk.

Det gäller att komma ihåg att endast en liten andel av barn och unga beter sig illa på biblioteken. Arkivbild. En kvinna sitter på huk vid en hylla med böcker på ett bibliotek. Bild: Mostphotos

Även om en del unga fortfarande beter sig illa så verkar läget vara bättre än 2016.

- Oftast är det lugnt på biblioteket. Mera handlar det kanske om att samma gäng har fört oljud under dagen när personalen har varit på plats. Då har de blivit ombedda att avlägsna sig och under kvällen har de kommit tillbaka, säger Seppä.

Andra personer som har varit på plats på kvällen har sedan klagat över att pojkarna har använt fult språk och varit högljudda.

Personalen har försökt tala med dem men det är svårt att få kontakt.

- Det är som att tala med en vägg när det gäller vissa barn. Det är antagligen bara en fas. Om några år har det säkert gått över. Till dess vill de pröva sina gränser, säger Seppä.

