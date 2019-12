Popcornhjärna, ikigai och dra åt helvete-kapital – här är årets nyord

Att klimatet är på allas läppar syns på nyordslistan där närmare tio av de 35 nya orden är klimatrelaterade. Men här finns också aspludd och antivaxxare.

Innan du läser vidare kanske du vill testa dig själv för att se om du förstår de nya ordens innebörd? Gör vårt quiz här!

Det är Språkrådet i Sverige som sammanställer en lista med nyord varje år. Hur stor spridning orden har haft innan de hamnar på listan varierar, men de har använts under minst ett dokumenterat tillfälle under året, åtminstone.

Beroende på vad man räknar in i kategorin finns det närmare tio ord som har med klimatet att göra. Här finns bland annat grönt körfält, smygflyga, klimatstrejka och Gretaeffekten.

– Vi har inte tidigare klimatstrejkat på samma sätt som vi gjort i år och ingen har påverkat vårt miljövänliga beteende så som Greta Thunberg, säger Minna Levälahti som är språkvårdare på Svenska Yle.