”Fyll på ölförråden” – Lukas Hradecky uppmanar EM-arrangörerna att förbereda sig på en finsk invasion

Finlands herrlandslag i fotboll fortsätter att fascinera. I samband med det historiska avancemanget uppmärksammade flera internationella medier den blåvita succésagan – och nu har också AP hakat på. Magiskt, säger Lukas Hradecky för nyhetsbyrån.

Helt som många andra drar AP paralleller mellan Finlands kommande EM-räd med Islands lyckade äventyr i Frankrike sommaren 2016. Då gick den lilla önationen hela vägen till kvartsfinal – och får man tro Lukas Hradecky kan Finland upprepa bragden.

– Jag tänker inte sticka under stol med att de inspirerade oss, säger Leverkusen-målvakten för AP.

– Man kände att man ville vara med om att uppnå något liknande och förhoppningsvis går det vägen för oss, fortsätter han.

Men Island gjorde inte bara succé på planen. Också på läktarplats tog islänningarna över EM med framför allt ”vulkanen”.