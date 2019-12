Orups hämnd: Jag skrev till Uggla att jag vet var han bor

Thomas Orup Erikson är ett popgeni. Han lyckas på något sätt få vardagliga texter att låta övertygande och hans förkärlek till soulmusiken har alltid legat som grund för den musik han har gjort. Han slog igenom som 28-åring med singeln Jag blir hellre jagad av vargar och det var en lång och svår resa innan hitlåtarna började komma.

Vi träffas på hotell Rival på Söder i Stockholm en bit ifrån där Orup bor. Hotellet ägs nuförtiden av Benny Andersson och fungerade tidigare som biograf.

Eftersom det inte finns några andra lediga platser att göra intervjun på slår vi oss ensamma ner på sista raden i den stora salongen där man nu arrangerar konserter.

Bra att slå igenom då man är äldre

Det är några dagar kvar till julafton men någon julstress ser han inte ut att ha. Tvärtom är han avslappnad och på gott humör. Och då vi börjar prata om den långa karriären konstaterar han att det var tur att han blev popidol först som lite äldre.

– När man är 28 år är man ändå ganska vuxen så låtarna som jag skrev då fungerar faktiskt ännu i dag innehållsmässigt. Skillnaden är mycket större mellan 18 och 22 än mellan 28 och 61 år som jag är idag. Skulle det musikaliska klimatet vara samma nu kunde jag mycket väl ha skrivit dom samma saker, säger Orup.

Visserligen upplevde han ganska tidigt vad det innebär att vara idol för en av de första band han spelade med hade en hit i slutet av 1970-talet.

Gruppen Intermezzo blev kända med låten Kom och ta mig som också spelades en del på radion i Finland och före det hade han under en kort period varit solist i Magnum Bonum som senare blev kända med låten Skateboard.

Du får aldrig känna dig som ett offer trots att du kämpar och det inte bär någonstans ― Orups råd till unga artister

Det var då han träffade producenten Anders Glenmark som det började hända saker och ting. Och han kommer ännu ihåg hur han reagerade då man föreslog honom som producent för första skivan.

– Jag tänkte ju genast på Glenmarks som var en ganska kitschig grej där Anders uppträdde med sin syster och sin morbror och de deltog till och med i någon Melodifestival i början av 1970-talet. Jag tänkte att nej det blir aldrig till något, säger Orup.

Men då han fick en Eva Dahlgren-skiva som Glenmark hade producerat insåg Orup snabbt att stora saker hade hänt sedan han senast hörde honom.

Hotade Uggla

Samarbetet resulterade i två album som var fyllda med hitlåtar. Regn hos mig, Då står pojkarna på rad, Från Djursholm till Danvikstull, bara för att nämna några.

Dessutom medverkade både Orup och Glenmark i Melodifestivalen 1989 med låten Upp över mina öron och var nära att vinna men de landade slutligen på en andra plats.

Men Orup återvände till tävlingen och 2004 skrev han Det gör ont åt Lena Philipsson som då vann och representerade Sverige i ESC i Istanbul.

– Jag var där och det var härligt med alla de där fansen för de kunde ju också mina låtar utantill. De började plötsligt att sjunga en låt på en presskonferens, minns Orup.

Men han har också fått utstå gliringar från andra artister som då Magnus Uggla sjöng om honom i låten Jag mår illa.

Illa, illa! Jag mår illa

Då två finska systrar inte kan stå stilla

När jag ser Orup upp i Mercan fria

Till Sofia, mår jag riktigt illa.

Efter att låten hade kommit ut råkade det sig inte bättre än att båda artisterna jobbade samtidigt i Abbas Polar studio i Stockholm men Uggla kom in på nätterna för att mixa en skiva.

När Orup hade hört vad Uggla sjöng lämnade han en kväll en lapp på mixerbordet.

– Jag ritade en gubbe med horn och så skrev jag att jag vet var du bor, berättar Orup och skrattar gott åt minnet.

Någon annan vendetta mot Uggla har det aldrig varit fråga om.

Finurliga tonartsbyten

För Orup har soulmusiken alltid legat varmt om hjärtat och det kan man också höra på många av hans låtar och i synnerhet då man pratar musik med honom.

Det är Tamla Motown och philadelphia-soul för hela slanten. Och han är inte heller blyg med att berätta varifrån han fått idéer till sina låtar.

Det finns ofta referenser som han har använt sig av då han har skrivit melodierna och som exempel nämner han Regn hos mig som är en av de låtar som han inte kan lämna bort på en konsert.

– Om du lyssnar riktigt noga så kan du nog höra Elvis Presleys In the ghetto i introt och själva låtuppbyggnaden påminner väldigt mycket om Stand by me av Ben E King. Det var första låten som jag skrev där jag vågade bryta mot det traditionella vers- och refrängarrangemanget.

Då jag nämner att hans låtar ofta har finurliga tonartsbyten märker jag hur han nu kommer in på ett av sina favoritområden.

– Det stämmer. Ibland är de så finurliga att jag inte ens själv kommer ihåg hur tusan jag har spelat dem, säger han och skrattar.

Och då jag frågar vilka låtar som man skulle hitta om man hamnade i ett tonartshelvete så blir skrattet ännu ljudligare.

– Hahaaaaa just nu håller jag på att lära mig spela piano ordentligt och då övar man ju också andras låtar bara på skoj. Jag är vanligtvis ganska bra på att plocka ut ackord och det brukar gå på 10 minuter, men nu har jag hållit på med en Dolly Parton-låt som heter Here I go again i tre månader. Den är helt hopplös, säger Orup.

Fotbollslåten som blev en hit för GES

År 1994 fick Niklas Strömstedt i uppdrag att skriva den officiella fotbollslåten för det svenska landslaget som skulle till USA och spela i VM.

Han kände både Glenmark och Thomas Orup Eriksson och då de fick nys om det ville de också vara med på ett hörn.

Det gick lysande för Sverige som tog brons och ännu bättre för låten När vi gräver guld i USA som nådde första plats och låg på skivlistan i 40 veckor.

Trion Glenmark, Eriksson, Strömstedt spelade också in ett album och sen dess har de gjort flera turnéer tillsammans.

Men som låtskrivare har Orup också lyckats samarbeta med artister som kan uppfattas vara utanför hans bekvämlighetszon.

Linnéa Henriksson hade startat sin karriär men hade svårt att få sina låtar på radiokanalernas spellistor. Hon bad om hjälp av Orup för att hitta den rätta stilen och han antog utmaningen.

– Det borde ju ha varit svårt men det var det faktiskt inte. Men jag hade inget att göra med produktionen för då hade man nog antagligen hört en generationsskillnad mellan oss. Men när det kommer till det musikaliska språket så har det ju inte egentligen hänt så mycket sedan 1955, säger Orup.

Glenmark, Eriksson, Strömstedt fick en stor hit med en fotbollslåt. Anders Glenmark och Thomas "Orup" Eriksson i närbild med stockholm i bakgrunden. Orup håller i ett paffansikte av Niklas Strömstedt. Bild: SVT / Janne Danielsson

Satsa inte om du inte brinner för musiken

Men om han kunde leva om sin artistkarriär så vilka råd skulle han då ge Thomas Orup Eriksson 28 år gammal?

– Om du inte känner att du kommer att fortsätta med musik oavsett om du tjänar pengar på det eller inte och om du inte känner att det är värt att gå på ett vanligt jobb för att få göra det som man älskar, det vill säga musik, då skall du inte satsa på musiken. Du får aldrig känna dig som ett offer trots att du kämpar och det inte bär någonstans. Då ska du skita i det och håll dig borta från coverband, det dödar din egen musik!

Fokus på Orup del två i Yle Vega lördag 28.12 klockan 13.03 och i repris onsdag 1.1 2020 samt ett år på Arenan från senaste sändningsdatum.