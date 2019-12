Therese Johaug väntat etta i Tour de Ski-premiären – formbesked av både Kerttu Niskanen och Anne Kyllönen

Bild: Kimmo Brandt / EPA-EFE / All Over Press

Då Therese Johaug lade i sin högsta växel kunde ingen annan svara. Men allt för överlägsen var den norska förhandsfavoriten inte i Lenzerheide. Kerttu Niskanen slutade i sin tur tia, medan Anne Kyllönen också tog världscuppoäng.

– Differensen blev ju inte så där hiskeligt stor, konstaterade kommentator Chriso Vuojärvi.

Therese Johaug, som med sitt första ryck rev upp en sexsekunderslucka ner till resten inom loppet av någon kilometer, var väntat klart etta. Men oöverkomligt överlägsen var hon inte.

Heidi Weng, som länge såg ut att kunna hålla exakt samma fart som Johaug, var bara 12,3 sekunder långsammare. Svenskan Ebba Andersson storimponerade också då hon knep tredjeplatsen bara 0,6 sekunder efter Weng.

Men åtminstone Johaug hade förväntat sig en ännu jämnare tävling.

– Det överraskade mig verkligen att jag klarade av att riva upp en så pass stor lucka. Jag trodde att vi skulle vara många tjejer som korsade mållinjen samtidigt. Men det här gör mig så lycklig. Det här med masstarter är verkligen inte min favorit, säger en leende Johaug i tv-intervjun.

Niskanen tia

Kerttu Niskanen sålde sig inte heller billigt. Niskanen, som i och med Krista Pärmäkoskis sorti får agera främsta blåvita åkare, höll sig väl med i tätklungan och korsade till slut mållinjen som tia.

Avståndet upp till Johaug var 42 sekunder.

Anne Kyllönen var också i fin form i den schweiziska terrängen. Kyllönen kämpade upp sig rejält mot slutet och kom i mål som 21:a dam – exakt en minut efter den segrande norskan.

Vilma Nissinen var 58:e snabbast, drygt tre minuter efter täten.

Tour de Ski fortsätter på söndag med sprinter i fri stil.

– Det kommer inte att vara min dag, men jag ser ändå fram emot resten av touren, säger Johaug.

Resultat:

1. Therese Johaug NOR 28.12,1

2. Heidi Weng NOR +12,3

3. Ebba Andersson SWE +12,9

4. Ingvild Flugstad Østberg NOR +13,1

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +24,1

6. Natalia Neprjajeva RUS +40,1

7. Tiril Udnes Weng NOR +40,6

8. Moa Lundgren SWE +41,3

9. Charlotte Kalla SWE +41,9

10. Kerttu Niskanen FIN +42,0

...

21. Anne Kyllönen FIN +1.00,0

58. Vilma Nissinen FIN +3.07,9