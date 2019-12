Blåvitt magplask i sprinten – Iivo Niskanen medger att missen kan ha kostat honom toursegern: ”Måste gå ganska bra för att jag ska ha någon chans”

Två finländare i kvartsfinal. Inga blåvita åkare i semifinal. Nej, det var inte Finlands dag i Tour de Ski på söndagen. Tourens första sprint slutade istället i norsk-slovensk fest – och efteråt menar Iivo Niskanen att goda råd är dyra.

Förstörde Iivo Niskanen sina chanser att tävla om toursegern redan i den andra tävlingen?

– Min tour tog nog sig en törn här, medger en nedstämd Niskanen i Yles tv-intervju efter prologen.

Kvalet hade resulterat i en blygsam 43:e plats för Finlands främste skidåkare för tillfället. Niskanen var flera sekunder från att avancera till heaten – där viktiga bonussekunder stod på spel.

Niskanen hade problem redan i starten och då han också gled på tok för långt ut i nedförsbacken var misslyckandet fullbordat.

– Självklart gav jag järnet. Jag hade ställt in mig för att avancera och plocka några sekunder. Jag vet inte hur mycket jag tappade där, men synd är det. Men det hjälps inte. Det var en dålig dag i dag, säger han.

Snöoligt avslut på den första tourhelgen för Iivo Niskanen. Iivo Niskanen. Bild: Lehtikuva

Samtidigt visade förhandsfavoriterna framfötterna.

Johannes Høsflot Klæbo var väntat nog i en klass för sig på upploppet och segrade närmast före Federico Pellegrino och Richard Jouve.

Den ryska favoritduon Aleksander Bolsjunov-Sergej Ustiugov gick båda till semifinal. Bolsjunov stod för en mäktig uppvisning i kvarten, då han trots att han söndrade staven korsade mållinjen som etta.

Det innebär att Niskanen måste lyckas perfekt i tisdagens 15 km fri stil med intervallstart för att hålla sig i tätfajten i touren.

– Det måste nog gå ganska bra i Toblach och Val di Fiemme för att jag ska ha någon chans att resa mig, medger Niskanen.

"Kändes lätt" – men ingen semi för damerna

Inga finländare avancerade till heaten i herrsprinten. På damsidan lyckades däremot både Kerttu Niskanen och Anne Kyllönen knipa en plats i kvartsfinalerna.

Men mer än så blev det inte för den blåvita duon. Kerttu Niskanen hade problem med samma nedförsbacke som brorsan och slutade sist i sitt heat. Anne Kyllönen såg ännu på upploppet ut att fixa en semifinalsbiljett – men blev omkörd av Emma Ribom i sista stund.

Anne Kyllönen. Anne Kyllönen. Bild: Lehtikuva

Tiden räckte inte för avancemang.

– Det kändes lätt i dag. Därför grämer det att jag misslyckades med målgången så där. Men jag måste vara nöjd. Mina placeringar har varit bra så här långt, säger Kyllönen.

Niskanen körde i sin tur i samma heat som Therese Johaug.

– Jag hoppades att ens kunna slå henne, men det gick snett i nedförsbacken. Då hon där åkte förbi mig kunde jag inte ens ta rygg på henne. Min fart räcker inte alls till för sprinttävlingar, säger hon.

I damtävlingen gick segern till Anamarija Lampic med en tåspets marginal ner till Maiken Caspersen Falla.

Resultat:

Herrar sprint

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.55,3

2. Federico Pellegrino ITA +0,35

3. Richard Jouve FRA +0,57

4. Gleb Retivych RUS +0,86

5. Johan Häggström SWE +0,94

6. Pål Golberg NOR +2,16

...

32. Lauri Lepistö FIN

37. Perttu Hyvärinen FIN

43. Iivo Niskanen FIN

54. Lari Lehtonen FIN

Damer sprint

1. Anamarija Lampic SLO 3.06,02

2. Maiken Caspersen Falla NOR +0,03

3. Natalia Neprjajeva RUS +0,47

4. Jessica Diggins USA +1,03

5. Sadie Maubet Bjornsen USA +4,78

6. Tiril Udnes Weng NOR +5,29

...

16. Anne Kyllönen FIN

30. Kerttu Niskanen FIN

46. Vilma Nissinen FIN

Totalställning, Tour de Ski (2/7):

Damer

1. Natalia Neprjajeva RUS 31.18

2. Anamarija Lampic SLO 31.19

3. Therese Johaug NOR 31.23

4. Tiril Udnes Weng NOR 31.26

5. Heidi Weng NOR 31.34

6. Moa Lundgren SWE 31.41

7. Ingvild Flugstad Østberg NOR 31.45

8. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR 31.45

9. Ebba Andersson SWE 31.46

10. Emma Ribom SWE 31.49

…

14. Kerttu Niskanen FIN 32.09

22. Anne Kyllönen FIN 32.22

58. Vilma Nissinen FIN 34.42

Herrar

1. Johannes Høsflot Kläbo NOR 35.07

2. Aleksander Bolsjunov RUS 35.39

3. Johan Häggström SWE 35.39

4. Pål Golberg NOR 35.40

5. Sergej Ustiugov RUS 35.41

6. Erik Valnes NOR 35.43

7. Martin Løwstrøm Nyenget NOR 35.55

8. Gleb Retivych RUS 36.07

9. Jan Thomas Jenssen 36.10

10. Emil Iversen NOR 36.11

…

16. Iivo Niskanen FIN 36.24

30. Perttu Hyvärinen FIN 36.43

42. Lari Lehtonen FIN 36.59

58. Lauri Lepistö FIN 37.25