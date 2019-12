"De flesta finländare vet inte hur mycket salt de äter per dag" – THL: Nästan alla får i sig för mycket

Nästan alla finländska män och 96 procent av finländska kvinnor får i sig för mycket salt, uppger Institutet för hälsa och välfärd THL.

Vuxna borde enligt rekommendationen få i sig högst fem gram salt per dygn. Finländska vuxna män får ändå i genomsnitt i sig tio gram salt och kvinnor kring sju gram salt per dygn, enligt forskningschefen Liisa Valsta vid THL.

– Den största saltkällan är kötträtter och spannmålsprodukter, som till exempel bröd. Finländare får också i sig mycket salt från mjölkprodukter, ostar och från olika grönsaks- och potatisrätter. Det finns också ofta mycket salt i fiskrätter, säger Valsta.

Näringsexperten Tuija Pusa vid Finlands Hjärtförbund säger att 1,5 gram salt per dag skulle räcka för att tillfredsställa kroppens saltbehov.

En människa behöver egentligen inte koksalt, utan natrium som finns naturligt i många livsmedel. Salt är en blandning av natrium och klorid.

Många blir också förvånade över att färskost, tonfisk, sojasås, söta bakverk, frukostflingor och vichy innehåller salt ― Tuija Pusa, näringsexpert

Människor får alltså i sig tillräckligt med salt utan att man behöver tillsätta salt i maträtter.

Enligt Pusa kan folk ha svårt att uppfatta hur mycket salt de egentligen får i sig eftersom det finns i så många produkter.

– De flesta finländare vet inte hur mycket salt de äter per dag. Alla är heller inte bekanta med hälsoriskerna. En del är medvetna om att de äter för mycket salt, men de bryr sig nödvändigtvis inte så mycket om det, säger Pusa.

Enligt Valsta får finländarna i sig 80 procent av sitt dagliga saltintag genom att själv lägga mer salt i sin mat eller genom att de äter sådan mat som redan färdigt innehållet mycket salt.

Under 20 procent av den salt som finländarna äter kommer från natrium som livsmedel innehåller naturligt.

Bakverk och frukostflingor innehåller också salt

För hemmakockar kan det komma som en överraskning hur mycket salt till exempel olika buljongprodukter, smaksatta gräddeburkar, marinader och kryddblandningar kan innehålla.

– Många blir också förvånade över att färskost, tonfisk, sojasås, söta bakverk, frukostflingor och vichy innehåller salt, säger Pusa.

Enligt Pusa kan traditionella chips ha lika mycket salt som bröd.

Bröd kan innehålla lika mycket salt som vanliga potatischips. Potatischips i en skål Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Chips smakar mer salt, för att saltet är på ytan, och i till exempel linschips som marknadsförs som ett hälsosammare alternativ finns mer chips än i traditionella potatischips, mena hon.

Pusa säger att det också finns mycket naturligt natrium i många vegetariska köttsubstitut. Dessutom har man tillsatt salt i vissa av dem.

Om man vill undvika salt går det bra att välja produkter med en hjärtsymbol, tipsar Pusa.

– I produkter med hjärtsymbolen räknas allt natrium som finns i produkten som salt och kunden kan därför lita på att saltmängden inte blir för hög, säger Pusa.

Hon säger att man ofta blir van med välsaltad mat, vilket gör att saltintaget bara ökar med åren. Man kan ändå bli van med mat som innehåller mindre salt.

– Vi vet också att genom att strö salt över en färdig portion gör att den totala mängden salt blir mindre eftersom man lättare märker saltsmaken då saltet är på ytan.

Höjer också blodtrycket hos barn och unga

Risken för högt blodtryck, magcancer och hjärt- och kärlsjukdomar är mindre hos dem som äter mindre salt, enligt Valsta.

– Det finns en tydlig koppling mellan saltintag och blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor till många olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Hos överviktiga personer och personer med diabetes och hos äldre är konsekvenserna av att få i sig för mycket salt tydligare än hos andra, säger Pusa.

Att begränsa sitt natriumintag minskar behovet av blodtrycksmediciner och förbättrar deras inverkan.

Valsta säger att färska forskningsresultat visar att för höga salthalter också höjer blodtrycket hos barn och unga.

Konsekvenserna av att äta för salt mat syns mest hos dem som får i sig för lite kalium. Kalium får man från bland annat grönsaker, frukter och bär.

– Hälsoproblemen som är kopplade med att man har ätit för mycket salt syns ändå oftast först senare i livet, säger Valsta.

Under 2-åringar borde enligt rekommendationen få i sig under fyra gram salt och 1–2-åringar under 2 gram salt per dag. Barn som inte fyllt ett år borde inte få i sig salt alls.

