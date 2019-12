Två personer dog och 2500 evakuerades undan den tropiska cyklonen Sarai under lördagen

Tusentals turister kunde inte ta sig hem från Fiji igår eftersom flyg ställdes in på grund av stormen. Cyklonen Sarai i Fiji 28.12.2019 Bild: Reuters

Minst två personer omkom och omkring 2500 personer evakuerades undan den tropiska cyklonen Sarai, som drog över önationen Fiji under lördagen.

De två personerna som omkom tros ha drunknat. En tredje person vårdas för allvarliga skador efter att ett träd fallit över honom.

De 2500 evakuerade personerna fick söka skydd i de omkring 70 evakueringscenter som öppnats i samband med stormen.

Hårda vindar på upp till 40 meter per sekund förstörde många hus, rev upp träd och skördar, samt förorsakade stora översvämningar och elavbrott på öarna.

Evakuerade personer bosatta i Fiji har under söndagen kunnat börja återvända till sina hem, men många turister är fortfarande strandsatta på öarna eftersom så många flyg ställdes in under lördagen.

Cyklonen rör sig nu österut och väntas dra över önationen Tonga under nyårsafton.

Källor: AFP, Dagens Nyheter