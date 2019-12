Nyhetsskolan publicerar ett Nyhetsquiz per vecka under skolåret. Med uppehåll under skolornas påsklov, sommarlov, höstlov och jullov.

Quizen riktar sig till alla, unga som gamla, som följer med nyheterna via Svenska Yle, dagligen, varje vecka eller bara ibland. Här har vi klippt en fråga från vart och ett av årets nyhetsquiz, för att utmana dig i att komma ihåg hela år 2019.

Lycka till med quizet, och i januari kan du hålla ögonen uppe efter Nyhetsquizet varje vecka!