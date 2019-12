Dokumentär: spelreklam drev influencern Carl Déman till självmordets brant

Tässä nuorten skini-peliriippuvaisten omat kertomukset.

15-vuotias latvialainen ja 16-vuotias amerikkalainen kertovat Yle Nyheterille siitä, miten he lyövät vetoa ammuntapeli Counter-Strikeen liittävillä skineillä. He esiintyvät haastattelussa nimettöminä, jotta he voivat kertoa vaikeasta aiheesta vapaasti.