Therese Johaug knapp vinnare i Toblach – Anne Kyllönen gjorde väl ifrån sig och var bästa finländare

Om Ryssland dominerade herrarnas 15 kilometer i Toblach, var det föga överraskande Norge som var starkast på damernas 15 kilometer. Vinsten gick till affischnamnet Therese Johaug men den här gången var differensen nästan minsta möjliga: Ingvild Flugstad Östberg förlorade bara 0,7 sekunder.

– Oerhört fräscht att någon klarar av att utmana Therese Johaug som Ingvild Flugstad Östberg gjorde i dag, säger kommentatorn Chriso Vuojärvi efter loppet.

Johaug var nöjd med sin insats i Toblach, inte minst mot det faktum att hon skidade ensam stora delar av loppet.

– Jag är glad att igen vara högst upp på prispallen. Det var en hård tävling, speciellt när jag hörde att Ingvild och Ebba skidar tillsammans och jag åkte ensam nästan hela tiden, säger Johaug.

Kyllönen bästa finländare

I Krista Pärmäkoskis frånvaro var Kerttu Niskanen det enda stora blåvita hoppet på damsidan, men Anne Kyllönen var till slut den bästa finländskan.

– Anne Kyllönen bästa finländare på en 17e: plats. Det här var en hoppingivande, stark åkning av Anne Kyllönen. Kerttu Niskanen knappast riktigt nöjd med sin 22:a placering i dag. Vilma Nissinen är också i mål på 42:a plats i dag, differensen upp till täten en minut och 57 sekunder, summerar Vuojärvi finländskornas insats.

På nyårsdagen fortsätter damerna med tio kilometer jaktstart i klassisk stil. Dagens resultat innebär att Therese Johaug och Ingvild Flugstad Östberg startar samtidigt och att Ebba Andersson och Heidi Weng ger sig ut i spåret tio sekunder senare.

Toblach 10 kilometer fristil damer, intervallstart

1. Therese Johaug NOR 23:51.9

2. Ingvild Flugstad Östberg NOR +0.7

3. Ebba Andersson SVE +10.2

4. Heidi Weng NOR +10.5

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +20.8

6. Natalja Neprjajeva RYS +26.0

7. Jessica Diggins USA +35.6

8. Sadie Maubet Bjornsen USA +42.9

9. Rosie Brennan USA +45.0

10. Katharina Hennig TYS +53.1

--------------------------------------------------------------------------

17. Anne Kyllönen FIN +1:05.5

22. Kerttu Niskanen FIN +1:18.4