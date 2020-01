Finländarna glänste när Carolina avslutade året med seger – tränaren öser beröm över Teräväinen: ”En av våra mest värdefulla spelare”

Erik Haula 1+1, Teuvo Teräväinen 0+2 och Sebastian Aho 1+0. Carolina får tacka lagets finländare för att 2019 slutade med feststämning. På hemmaplan mot Montreal blev det seger med 3–1.

Vilket år 2019 blev för Carolina Hurricanes. Runt jul 2018 låg laget flera poäng från slutspelsplats men sedan inleddes en maffig uppryckning som gav en plats bland de sexton bästa och sedan bar hela vägen till konferensfinal.

Under hösten 2019 har Carolina varit ett av ligans bästa lag och på nyårsafton satte man punkt för året med en seger mot Montreal. Precis som så många gånger tidigare spelade lagets finländare en central roll.

Redan efter 1:55 visade firma Aho–Teräväinen–Haula att det inte skulle bli något lätt kväll för Montreal. Aho prickade in 1–0 på volley i powerplay assisterad av Teräväinen och Haula.

En misstänkt hög klubba gjorde att målet granskades men godkändes.

– Man vet aldrig hur det blir men jag kände hela tiden att det borde godkännas. De fattade rätt beslut, säger Aho efter matchen.

Max Domi kvitterade två minuter senare men i den andra perioden gjorde Haula det formella segermålet. Haula som visat fin form efter sitt skadeuppehåll frispelades av Teräväinen och Brett Pesce och kunde enkelt peta in 2–1.

– Teuvo missade att jag var fri i situationen innan men jag förlät honom när passningen kom från Pesce. Det var ett bra anfall, säger Haula efter matchen.