Iivo Niskanen fixade pallplats efter urstark klättring i Toblach – Perttu Hyvärinen överlycklig efter tävlingen: "Karriärens bästa lopp"

Iivo Niskanen bevisade än en gång att han är en av världens absolut bästa längdåkare i klassisk stil. I dagens jaktstart på 15 kilometer i klassisk stil i Toblach svarade finländaren för en fin upphämtning – från elfteplats till tredjeplats, till slut närmare 25 sekunder efter vinnande Aleksandr Bolsjunov. Även Perttu Hyvärinen hade en lyckad dag i spåret.

Iivo Niskanen var en rätt så besviken och fåordig elva i gårdagens frisstilslopp i Toblach och inte heller väntade han sig så mycket av dagens jaktstart i klassisk stil i Toblach.

Men Niskanen svarade för en stark insats spåret och inledde i hög fart direkt från starten. Finländaren startade som elfte man, över 50 sekunder bakom täten, men klättrade till slut ända upp till en tredjeplats.

Endast vinnande Aleksandr Bolsjunov, samt Sergej Ustjugov, lyckades hålla sig framför Niskanen. Bolsjunov, som startade nästan en halv minut efter Ustjugov, vann med 13,7 sekunder ned till sin landsman.

Niskanen hade 24,8 sekunder upp till vinnande Bolsjunov.

– Jag startade dagens lopp som att det skulle ha varit ett sprintlopp, men sedan blev den jagande klungan stor och jag fick ta det lugnare. Ganska nära sina gränser fick man gå i dag, sade Niskanen efter loppet.

Kanonlopp av Hyvärinen

Efter fyra av sju Tour de Ski-etapper ligger Niskanen nu på en femteplats i sammandraget. Finländaren är en minut och tio sekunder bakom Tourledaren Bolsjunov.

– Det var betydligt bättre i dag (än i går), förhoppningsvis kan jag fortsätta i samma stil, hoppades Niskanen.

Det var inte bara Iivo Niskanen som hade en bra dag i spåret av finländarna. Perttu Hyvärinen svarade för en pigg insats och steg från 15:e till elfte plats.

Hans bästa insats i karriären, enligt honom själv.

– Det var mitt bästa lopp i karriären hittills, ett stort tack till serviceteamet. Jag var stark i dag och fick åka med Cologna och Kläbo, sade Hyvärinen.

Hyvärinen blev 58,4 sekunder efter vinnande Bolsjunov och hade dagens åttonde snabbaste åktid.

Resultat:

1. Aleksandr Bolsjunov, RUS 38.14,9

2. Sergej Ustjugov, RUS +13,7

3. Iivo Niskanen, FIN +24,8

4. Artem Maltsev, RUS +29,2

5. Calle Halfvarsson, SWE +29,6

6. Sjur Röthe, NOR +29,8

7. Hans Christer Holund, NOR +30,7

8. Lucas Bögl, GER +47,9

9. Ivan Jakimusjkin, RUS +55,9

10. Johannes H. Kläbo, NOR +57,2

--------------------------------------

11. Perttu Hyvärinen, FIN +58,4

42. Lari Lehtonen, FIN +3.42,0

64. Lauri Lepistö, FIN +6.10,3



Tour de Ski, 4/7:

1. Aleksandr Bolsjunov, RUS 1.44.55

2. Sergej Ustjugov, RUS +0.16

3. Johannes H. Kläbo, NOR +0.26

4. Pål Golberg, NOR +1.00

5. Iivo Niskanen, FIN +1.10

6. Martin L. Nyenget, NOR +1.16