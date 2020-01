Nya året började med ny vinnare – Flugstad Östberg besegrade Johaug i spurtduellen

2019 var hon för det mesta överlägsen men när 2020 körde igång med jaktstart i Tour de Ski fick Therese Johaug se sig besegrad. Ingvild Flugstad Östberg vann efter en spurtduell.

Nyårsaftonen i Toblach bjöd på något så ovanligt som en tävling där Therese Johaug inte var i en klass för sig. Hon pressades rejält av Ingvild Flugstad Östberg och skillnaden mellan norskorna efter tio kilometers åkning var futtiga sju tiondelar.

Slutresultatet var också intressant med tanke på att man i dag skulle åka en jaktstart i klassisk stil på samma ort. Norskorna gick ut hack i häl på varandra och elva sekunder före Ebba Andersson och Heidi Weng.

Jaktstarten avgjordes på en förhållandevis lätt bana och Johaug klarade inte av att skaka av förra säsongens tourvinnare Flugstad Östberg. Norskorna jobbade i stället tillsammans och försprånget till de övriga ökade.

Flugstad Östberg och Johaug höll ihop under hela loppet. Flugstad Östberg före Johaug i spåret. Bild: Lehtikuva

Johaug och Flugstad Östberg höll ihop ända fram till upploppet och jaktstarten avgjordes i en spurtduell. Johaug var först in på målrakan men Flugstad Östberg hade en vassare spurt och knep sin första seger den här säsongen.

– Segern betyder mycket, speciellt när man lägger ner så mycket tid på idrotten. Att jag kan göra så bra insatser direkt nummerlappen kommer på betyder också mycket, säger Flugstad Östberg som haft hälsobekymmer på hösten till NRK.

Bakom Johaug och Flugstad Östberg såg Heidi Weng till att det blev trippelseger för Norge. Hon slog Ebba Andersson, Astrid Uhrenholdt Jacobsen och Natalija Neprjajeva i spurten.

Trots att Johaug fick ge sig i loppet så leder hon fortsättningsvis touren med 22 sekunder före Neprjajeva och Flugstad Östberg.

Niskanen plockade några placeringar

Kerttu Niskanen startade dagens jaktstart från 22:a plats och plockade några placeringar under loppet. Niskanen gick i mål som 15:e dam knappt två minuter bakom Flugstad Östberg.

– Jag var tvungen att dra i den klunga som jag befann mig, men det kändes i alla fall bättre än i går och det var det viktigaste. Jag började bra i Lenzerheide men det blev en svacka här. Vi får se hur det går framöver, säger Niskanen till Yle efter loppet.

Anne Kyllönen som haft en positiv formkurva i vinter tappade tre placeringar och slutade på 20:e plats. Vilma Nissinen gick i mål på 31:a plats.

Touren fortsätter med masstart i Val di Fiemme på fredag.

Resultat, jaktstart 10 km (k):

1. Ingvild Flugstad Östberg NOR 26.51,5

2. Therese Johaug NOR +0,4

3. Heidi Weng NOR +27,2

4. Natalija Neprjajeva RUS +27,3

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +27,7

6. Ebba Andersson SWE +28,1

----------------------------

15. Kerttu Niskanen FIN +1.53,7

20. Anne Kyllönen FIN +2.17,3

31. Vilma Nissinen FIN +3.15,3

Tour de Ski 4/7:

1. Therese Johaug NOR

2. Ingvild Flugstad Östberg NOR +22,0

3. Natalija Neprjajeva RUS +22,0

4. Heidi Weng NOR +38,0

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +50,0

6. Ebba Andersson SWE +51,0

----------------------------

14. Kerttu Niskanen FIN +2.40,0

18. Anne Kyllönen FIN +3.16,0