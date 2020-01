Personerna bakom komediserien Andra åket: “Vi ville göra något när det är snö och kallt”

Skidorts-komedin Andra åket är en ovanlig produktion för nordligaste Sverige.

- Draman som Jägarna utspelar sig i norr, men nästan inga komedier, säger Jessica Ericstam. Hon är komedichef på svenska FLX som gjort serien och en av dem som hittade på grundidén.

Madde återvänder hem. Madde (Sanna Sundqvist) har händerna fulla med att styra hotellet. Bild: FLX TV AB

Andra åket handlar om Madde (Sanna Sundqvist) som är uppvuxen på Björkfjället (fiktiv ort men inspelat i verklighetens Björkliden) i Norrbotten. Hon har senare bosatt sig i Stockholm och är gift med kocken Petter (Jakob Setterberg) som hon har 13-åriga dottern Ida (Elsa Forsberg) tillsammans med.

Mamma Ingegerd (Lena T. Hansson) tillsammans med den något hispiga och olycksfallsbenägna receptionisten Cesar (William Spetz). Maddes mamma. Bild: FLX

Då mamma Ingegerd hemma på Björkfjället vill pensionera sig från hotellet hon driver tillsammans med Maddes bror Tommy, bestämmer sig Madde för att det är läge för henne att återvända till barndomsbacken. Det är upplagt för familjeflytt, generationskrockar, återupplivning av gamla skolkompisrelationer och nyacklimatisering till ett annat liv.

Ida Engvoll som du kanske just råkat se som Ester i Vår tid är nu eller tidigare som Therese i Bonusfamiljen, spelar här en lite kantig skolkompis från förr, Yvette. Ida Engvoll som Yvette. Bild: FLX

Att fjällserien, inspelad i Björkliden strax utanför Abisko i Kiruna kommun i nordligaste Sverige, alls blev av beror faktiskt på vädret.

- Under flera år höll vi på med komedier som utspelade sig under sommaren och kände att det skulle vara roligt med nåt som händer just när det är snö och kallt, vilket vi ju har ganska mycket av, säger Jessica Ericstam.

Jessica Ericstam, komedichef på FLX som är Felix Herngrens (bl.a. känd som Solsidan-Alex) produktionsbolag. Jessica erikcstam komedichef på FLX.

Men också temat med familjer som bryter upp från storstan och börjar om någon annanstans hade börjat dyka upp på olika håll och kändes aktuellt att spinna vidare på. Likaså att låta handlingen kretsa kring ett familjeföretag.

- Vi ville inte göra ett Fawlty Towers (John Cleeses klassiska) uppskruvade hotell utan det skulle handla om familjen. Det kändes viktigt att vi sökte många av skådespelarna från norr för att få autencitet i det, säger Jessica Ericstam.

Mjuka Petter och tuffa Madde. Petter och Madde kramar om varandra i köket. Bild: FLX / Marcus Tedenryd

Hon och han och han



En av sakerna man ville göra var att ha en kvinna i huvudrollen och att göra henne mer drivande än mannen.

- Vi tyckte det var spännande att utforska.

Maddes bror Tommy och hans romans med färska pojkvännen Stisse var också något man ville vända och vrida på.

- Vi ville ha med ett homosexuellt par som får vara precis som de är. Vi försöker där normalisera det lite mer än vad vi brukar se, säger Jessica Ericstam.

Stisse (Michael Lindgren) och Tommy (Mattias Fransson) går vidare i sitt förhållande. Tommy och Stisse stpr och tittar på en tårta på en fest. Bild: FLX / Marcus Tedenryd

Storstan - landet

I handlingen ingår också en viss motsättning mellan stockholmare och norrlänningar.

- Det är lite samma som att stockholmare och göteborgare har ett särskilt förhållande. Det finns en nyfikenhet på varandra och att man lyfter upp varandras olikheter. Men det var ingen ambition att göra oss roliga på någons bekostnad utan att visa skillnader som redan är lite humoristiska i sig.

Storstadsbon Petter försöker tuffa till sig med en natt i ödestugan. Om han bara kunde grunderna i att vara tuff. Petter i tjock skinnmössa försöker läsa i skenet från en oljelampa och en tändare. Bild: FLX / Marcus Tedenryd

Storslagen natur

Jessica Ericstam deltog i manusprocessen och i slutklippet men var inte med om själva inspelningarna i norr.

- Många regissörer har fått åka till Norrbotten och spela in och alla har blivit betagna av naturen och i lugnet som råder där. Det har varit kul att följa.

Snön, kylan och naturen som eftersträvades vid starten syns också en hel del i slutprodukten. Temperaturen sjönk stundvis rejält under -20 medan inspelningarna pågick. Snöskoter och ett gäng med längdskidåkare i den svenska fjällen. Bild: FLX / Marcus Tedenryd

Ljusets ytterligheter



Ljusförhållandena i norr tog programmakarna i viss mån med överraskning. Man spelade till exempel in den första säsongen från januari till maj och medan dagarna var så korta att de gick över i ett blink i januari, var de så långa i maj att de gav en känsla av midsommar.

- Så där fick man tänka om lite med manuset en aning.

I praktiken betydde det att flytta in vissa scener på grund av att det var för mörkt eller för ljust ute.

Bildvy ur serien. Lapporten från luften. Ur andra åket. Lapporten. Bild: FLX

Jessica Ericstam var med då serien klipptes. Speciellt gillade hon Felix Herngrens drönarbilder. Herngren, aktuell just nu i Solsidan, är seriens huvudregissör även om de enskilda avsnitten också har andra regissörer.

- Felix är otroligt förtjust i drönaren och snabb på att skicka upp den i luften. Han tog fantastiska bilder av Lapporten, till exempel då skotrar åker över stora fält.

Det är inte lätt att vara Cesar (William Spetz.) Karaktären Cesar ligger på ett golv och stirrar upp i taket. Bild: FLX / Marcus Tedenryd

Grupparbete



Det finns många utmaningar med att göra humor.

- Den absolut största är ju alltid ifall det blir roligt. Går man över gränsen? Blir det plumpt? Hur håller man sig på det roliga hela tiden? Det är så mycket saker man inte kan styra över med ett manus - olika situationer som ska uppstå i regin och i kemin mellan skådespelare, funderar komedichef Jessica Ericstam.

Överlag är humor ett grupparbete, konstaterar Jessica speciellt från sitt perspektiv som idékläckare.

- Man ger över stafettpinnen som de andra tar vidare.

Gänget på Gammelgården. Huvudkaraktärerna i Andra åket vid en snöskoter med fjäll i bakgrunden. Bild: SVT / Janne Danielsson

Inrikes kulturkrock



I Sverige fick Andra åkets första säsong (premiär på SVT i november 2018) en viss kritik för de regionala krockarna.

- Man tyckte att vi gjorde oss roliga på norrbottningars bekostnad. Men vi höll ju inte med om det, för vi tyckte det låg lika mycket humor på hur dumma stockholmare var så att det blev en jämn balans. Och att det handlar om kulturer som krockar lite. Den här andra säsongen har det inte hörts så mycket.

Den andra säsongen visades av SVT i Sverige i november 2019.

- Många har sagt att de tycker att den är varm och mysig och att man blir glad av att se den.

Därför ökar efterfrågan på familjeserier.

Fjärrkontroll är makt



När det gäller komediprojekt överlag så funderar Jessica Ericstam för tillfället på hurdana roligheter som passar hela familjen. Efterfrågan har nämligen ökat på familjekomedier som både vuxna och barn tycker är kul.

- I stil med Ture Sventon som TV4 nu gjort eller sådant som SVT gjorde tidigare med Astrid Lindgren-baserade serier som till exempel Pippi. Senare har ju den traditionen försvunnit och istället har det främst gjorts familjefilmer som till exempel Sune.

Pippi Långstrump inspelad redan på 1960-talet och visad av Yle många gånger är en klassiker bland familjeserierna. Pippi Långstrump 1969. Bild: SVT

- Nu känns det som att kanalerna har förstått att det är många barn som sitter vid fjärrkontrollen och bestämmer om man ska ha en streamingtjänst eller inte. Därför ökar efterfrågan på familjeserier.

Andra åket, första säsongen.

Andra åket, andra säsongen start 3.1 2020