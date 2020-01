Yle Sportens hyperoptimistiska spådomar – så här kunde 2020 bli det största finländska idrottsåret någonsin

På pappret ser det inte direkt bra ut. Men i idrott ska man aldrig ta ut något i förskott. Därför tog vi en närmare titt på det kommande idrottsåret – och listar tio potentiella succéer som gör 2020 till det mest framgångsrika på länge.

Dags att gräva fram spåkulan.

Men inte vilken spåkula som helst.

Det är nämligen dags att förutspå exakt hur bra det kommande idrottsåret kan bli förutsatt att allt faller på plats. Och vi menar verkligen allt.

För precis som panellisterna i Yle Sportens årskrönika konstaterade ser det kommande året ut att bli ytterst dåligt för finländsk idrott.

Till exempel sommar-OS i Tokyo kan riktigt på allvar bli det första där Finland inte tar en endaste medalj.

Men som vi alla vet handlar det inte bara om statistik. Varje idrottstävling bjuder på skrällar – och nu är det dags att se hur året kunde se ut ifall det är finländarna som överträffar alla förväntningar och presterar på sin absoluta maxnivå.

Nej, den pågående säsongen har inte varit någon dans på rosor för den folkkäraste av skidskyttarna, Kaisa Mäkäräinen. Men samtidigt visar hon gryende form. Mäkäräinen har redan varit snubblande nära en pallplacering – och då det nalkas VM i Antholz-Anterselva i mitten av februari faller allt på plats.

Farten är sedvanligt bra. Det liggande skyttet fungerar som det ska. Nu faller också tavlorna i det stående skyttet. Resultatet? Ett VM-guld i masstarten. Hela nationen jublar.

Viveca Lindfors visade redan för ett år sedan att hon har kapacitet att mäta sig med den europeiska konståkningseliten. Emmi Peltonen är inte heller mycket efter.

På VM i Montreal i mars lyckas allt. Spåkulan visar inte vem det är som får kliva upp på pallen som bronsmedaljör – men det är någon utav finländarna. Finlands första VM-medalj på tio år.

Ett litet Art Ross-leende. Aleksander Barkov. Bild: All Over Press

Vad då det här är ju inte värst långsökt, konstaterar någon kanske. Nå, inte direkt sannolikt heller. Aleksander Barkov ligger i skrivande stund bäst till av finländarna i poängligan i NHL – men avståndet upp till täten är ändå nästan 20 poäng.

Men visst tror vi på att Barkovs fina form håller i sig. Det må krävas en poängskörd på över 100, men det fixar Florida Panthers-lagkaptenen, samtidigt som han äntligen leder laget till Stanley Cup-slutspel.

I fjol krävdes det 22 mål för att få dela på titeln som främsta målskytt i engelska Premier League. Då knappt hälften av säsongen återstår har Teemu Pukki redan gjort nio.

Formen blir dessutom bara bättre under våren. Topplagen sätter sitt krut på Europaturneringarna då Liverpool springer iväg med ligatiteln, samtidigt som Norwich utnyttjar Pukki så mycket de kan i kampen om överlevnad.

Resultatet: klarat kontrakt, 25 fullträffar och den gyllene dojan.

Efter det är Pukki plötsligt ett av de hetaste namnen under sommarens transferfönster. Frågan är närmast om han själv vill lämna Carrow Road. Spoilervarning: det vill han inte.

Finlands landslag jublar. Bild: All Over Press

För damernas del blir vårens VM inte lika framgångsrikt som hemmaturneringen. Damlejonen får förvisso revansch på USA och domarna i gruppspelet, men final blir det inte utan publikens stöd.

Herrlejonen, däremot.

Merparten av truppen är samma som i fjol. Det stora undantaget: förstakedjan med Aleksander Barkov, vars Florida åker ut i den första slutspelsomgången och Patrik Laine – som tröttnat på gnället efter flera VM-nobbar.

En samspelt trupp MED spetskompetens? Den här gången behöver Marko Anttila inte göra fyra mål i slutspelsmatcherna. Laine blir skyttekung, Barkov turneringens MVP – och Veli-Matti Savinainen sopar in segermålet i finalen mot Ryssland.

Väntevärdet är noll poäng i gruppspelet. Inte ens ett formstarkt Finland ska väl kunna rå på Danmark och Ryssland som spelar på hemmaplan samt det enligt Fifas rankning bästa landslaget i världen Belgien? Fel.

Tre poäng mot värdarna i S:t Petersburg och ett bragdkryss mot en redan klar gruppetta Belgien i den sista matchen garanterar att Finland avancerar som en av de bästa grupptreorna.

Sedan blir det spännande. Sverige lyckas vinna grupp E och ställs efter lite rankingmatematik mot Finland i åttondelsfinalen. Problemet? Vårt kära grannland tar ut segern i förskott – som de brukar – och då en glödhet Pukki sätter 1–0 på stopptid är sensationen ett faktum.

I kvarten ställs Finland sedan mot England och där tar det roliga slut. Men Markku Kanerva blir vald till årets tränare ändå. Jukka Jalonen kan ju inte vinna två år på raken.

Bild: imago/Aleksandar Djorovic/ All Over Press

Petra Olli. Petra Olli, VM 2018. Bild: imago/Aleksandar Djorovic/ All Over Press

Glöm snacket om alla tiders OS-magplask. Det är det här alla olympiska idrottare har tränat för i fyra år – och den här gången har flera finländare förberett sig bäst.

Petra Olli tar guld i brottning och väljs till årets idrottare på Idrottsgalan efter årsskiftet.

Lizzie Armanto, Satu Mäkelä-Nummela, Oliver Helander och, något överraskande, Kaarle Tapper tar alla brons i sina grenar.

Sett till förhandsrankningen är det inte en endaste finländare som presterar under sin nivå.

OS i Tokyo sätter äntligen stopp för allt snack om ”tävlingsturister” och kommer att sätta ribban för alla kommande sommarspel.

Oliver Helander följer upp OS-bronset med att knipa silver i en ganska lågklassig EM-final. Magnus Kirt, som missade OS på grund av axelskadan, är nu tillbaka och tar hand om guldet med klar marginal.

Nooralotta Neziri får till ett magiskt lopp och slutar tvåa i finalen på den korta häcken och Kristiina Mäkelä sätter nytt personbästa då hon tar brons i tresteg.

Efter det vinner Finland både dam- och herrkampen mot Sverige i Tammerfors.