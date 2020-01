Extrema temperaturer i Australien på lördag: "Det blir en mycket farlig dag"

Bränderna har under sommaren ödelagt över fem miljoner hektar mark i Australien, ett område lika stort som Danmark. Ödelagd skog vid sidan av en landsväg i Victoria, Australien. Bild: EPA-EFE/HEATHER MCNAB

Markbränderna i Australien väntas förvärras ytterligare under veckoslutet då en ny extrem värmebölja inleds. På fredag morgon lokal tid går delstaten New South Wales in i nödläge för att klara av situationen.

Nödläget i New South Wales inleds på fredag morgon klockan 8 lokal tid, alltså klockan 23 på torsdagen finsk tid och pågår i sju dagar.

Myndigheterna kommer bland annat att få större befogenheter att tvångsevakuera invånare och stänga vägar.

- Vi tar inte beslutet lättvindigt men vi vill också se till att vi gör allt som är möjligt för att vara förberedda för vad som kan bli en fruktansvärd dag på lördag, säger Gladys Berejiklian, premiärminister för New South Wales.

Delstaten har varnat för att förhållandena troligtvis bli minst lika svåra som på nyårsafton då hundratals hem förstördes i bränderna.

- Vi väntar oss temperaturer på upp till 45 grader, låg luftfuktighet, kraftig vind och extremt stor brandrisk, säger Shane Fitzsimmons, chef för det rurala räddningsverket i New South Wales.

- Det kommer att bli en mycket farlig dag. Det kommer att bli en mycket svår dag, säger Fitzsimmons

Glaciärer i Nya Zeeland täcktes av brun aska

Australiens sydvästkust härjas för tillfället av över 200 bränder i både New South Wales och Victoria.

Bränderna har täckt in kustområdena i en tjock rök.

Rökbildningen är så kraftig att röken på onsdagen nådde Nya Zeeland, närmare 2 000 kilometer från Australiens kust.

Mount Cook och glaciärer vid Westland nationalpark täcktes av brun aska.

Sommarens skogsbränder i Australien har krävt minst 18 dödsoffer och över 5,5 miljoner hektar mark har brunnit, ett område större än Danmark.

Över 1 000 hem har förstörts, 381 av dem under den här veckan.

Källor: Reuters, BBC, AP