På tv i kväll: Bara en bragd kan rädda Juniorlejonens VM, USA klar favorit i kvarten

Finland och USA har haft för vana att mötas i VM-finaler när det handlar om juniorishockey. Nu ställs länderna mot varandra redan i kvarten. Det finländska spelet har hackat medan USA sett ut som VM:s bästa lag. Bara en bragdartad insats håller kvar Finland i turneringen.

Kvartsfinal i JVM i ishockey, Trinec, Tjeckien.

Matchen startar klockan 18.30 och sänds på TV2 och Yle Arenan med Christoffer Herberts som kommentator på svenska.

Ytterligare två av dagens JVM-kvartsfinaler sänds av Yle, med svenskspråkigt referat. Ryssland–Schweiz startar 13.30 på Arenan, medan Sverige–Tjeckien klockan 21 sänds på TV2 och Arenan.

Finland och USA möttes i JVM-finalen för ett år sedan, nu möts länderna redan i kvarten. Hur det gick senast behöver finländska hockeyvänner kanske inte påminnas om, 3–2 till Juniorlejonen efter ett sent guldmål av Kaapo Kakko.

Särskilt många spelare från årets trupper var ändå inte med i fjolårsfinalen, faktiskt bara två finländare och fyra amerikaner.

Toni Utunen drog ett stort lass för Finland med tredje mest speltid i laget och också Anttoni Honka var med, medan en skadad Ville Heinola följde finalen från läktaren.

Den amerikanska kvartetten som också var med om finalförlusten 2019 var anfallarna Oliver Wahlstrom och Jack Drury tillsammans med backarna Mattias Samuelsson och K'Andre Miller.

Betydligt fler av dagens spelare var med när Finland och USA möttes i finalen i U18-VM i Tjeljabinsk i april 2018. Inte mindre än 11 i den finländska truppen och 9 spelare i USA:s JVM-lag fanns på isen när Finland blev världsmästare efter en seger med 3–2.

Samma länder möttes också i VM-finalen på U18-nivå året innan, 2017. Då vann USA med 4–2 i en match där Oliver Wahlstrom och Toni Utunen var med av årets spelare.

Frågan är om det ändå inte är kvartsfinalen från den senaste U18-turneringen, i Sverige i våras som säger mest om styrkeförhållandena i dagens match. USA vann i april med 6–0. Av spelarna i den kvarten finns sju amerikaner och sju finländare på isen i U20-kvartsfinalen drygt åtta månader senare.

Att Juniorlejonen lekande lätt tog sig till kvartsfinal berodde mest på en löjligt enkel grupp, för spelmässigt fanns en hel del att förbättra genom hela gruppskedet.

Framför allt präglades de finländska insatserna av brist på disciplin. Bytena blev ofta på tok för långa, vilket ledde till hackig rytm och låg intensitet. Finland tog alltför många utvisningar, och agerade oskärpt och okoncentrerat i försvaret. Mer än en gång såg finländarna lata ut, med en halvdan inställning.

Bild: All Over Press

Schweiz fick ner Lassi Thomsons Finland på knä på nyårsafton. Finlands Lassi Thomson är skäret efter i en duell med en schweizisk spelare. Bild: All Over Press

Allt det här känner spelarna och tränarteamet mycket väl till. Om Finlands turnering ska kunna fortsätta också efter kvarten krävs skärpning över hela linjen, de nämnda bristerna måste rättas till omgående. Bara då kan Finland skaka om USA, och dessutom måste målvakten Justus Annunen vara väldigt mycket vassare än under 2–5-förlusten mot Schweiz på nyårsafton.

Juniorlejonen måste höja sig många snäpp för att ta sig till medaljmatcherna. Blickarna vänds därför mot spelarna som har allra mest att förbättra och fastnar på en ledande duo från Ilves.

FM-ligans succérookie Maccelli har glimtat till också i VM, men han personifierar också lagets problem med för långa byten, soloåkningar och oskärpa.

Kaptenen Thomson måste i sin tur ta en ännu större ledarroll och försöka lyfta sitt lag genom att visa exempel. Efterlyses: Färre utvisningar och huvudskakningar, i stället mer resoluta tag, och skotten får gärna börja gå på mål.

USA kom till Tjeckien som en av turneringens största favoriter, och frågan är om inte amerikanerna som helhet sett bäst ut av de tio lagen hittills.

Inledde visserligen med en 4–6-förlust mot Kanada, men det var en premiär där USA spelmässigt på inget sätt var sämre än grannen i norr. Efter det har USA tagit tre raka segrar på ett starkt sätt, 6–3 mot Tyskland, 3–1 mot Ryssland och 4–3 efter förlängning mot Tjeckien i en match där det stora mysteriet var hur tjeckerna kom i väg med en poäng.

USA har haft två välfungerande toppkedjor, medan tredjelinan med 18-åriga storlöftena Cole Caufield och Alex Turcotte inte fått till det. Men just den duon fixade på ett väldigt vackert sätt segermålet mot Tjeckien i måndags, och lossnar det nu också för den kedjan blir USA svårstoppat för vilket lag som helst.

Det handlar om ett makalöst talangfullt lag med fem spelare som plockades bland de 15 första i sommarens NHL-draft och med ett helt dussin lirare som draftats bland de 34 första. Har också fått en extra vilodag inför kvartsfinalen. Lyckas Finland utan sina största stjärnor (Kakko, Kotkaniemi, Kupari, Lundell och Nordgren saknas av olika anledningar) slå detta USA handlar det om en bragd.

Gruppspelets MVP är amerikanska yttern Trevor Zegras som visat upp en fantastisk spelförståelse, han verkar vara begåvad med både ögon i nacken och magiska handleder.

Leder JVM:s poängliga med 0+9, har spelat fram till nästan dubbelt fler mål än någon annan, och det trots att USA funnits i den tuffare gruppen.