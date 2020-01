Ekonomisk strateg om attacken mot Iran: Oljan och guldet ökade i värde

Attacken mot Iran fick oljepriset att stiga en aning och också guldet ökade i värde. Börskurserna däremot gick nedåt.

Priset på råolja gick upp en aning under fredagsmorgonen, från 66,30 dollar per fat - till 68,40 dollar. Oljan är överlag dyr nu, dyrast på ett halvår, men fortfarande klart billigare än år 2018 då priset låg på mellan 70–80 dollar per fat.

Internationella konflikter bidrar till instabilitet på marknaden, vilket i sin tur minskar investerarnas vilja att ta risker. Börskurserna har gått ned något i såväl Asien som Europa, säger Nordeas analytiker Lotta Lähteenmäki till Yle Uutiset.

Att guldet ökade i värde var väntat, men en värdestegring har ägt rum också annars de senaste månaderna.

Svårt att förutspå framtiden

Lippo Suominen, S-Pankki huvudstrateg med insyn i USA:s ekonomi, påminner om att Iran inte längre hör till de stora oljeproducenterna på marknaden, och att reaktionerna därför varit rätt så lugna.

Framför allt är attacken en påminnelse om riskerna.

Relationerna mellan USA och Kina är på väg att normaliseras efter att parterna gjort framsteg i handelsavtalet länderna emellan, framtiden för Storbritanniens EU-utträde ser klarare ut än vad det gjorde för någon månad sedan. Med tanke på det är attacken ett bakslag för världsekonomin.

Euron är fortfarande stabil, under fredagen syntes inga anmärkningsvärda fröändringar i eurons värde i förhållande till dollarn.

Suominen tror inte att stora svängningar i världsekonomin kommer synas under fredagen.

Allting hänger helt enkelt på vad Iran och USA gör härnäst.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Yhdysvaltain iskuista odotetut seuraukset: Öljyn ja kullan hinnat lähtivät nousuun, pörssit laskuun skriven av Janne Toivonen.