Irans toppkommendör Qasem Soleimani dödades i amerikansk attack i Bagdad - hämnd är att vänta hotar Iran

Den berömda iranska militärkommendören Qasem Soleimani och den irakiska milisledaren Abu Mahdi al-Muhandis har dödats i en flygattack på den internationella flygplatsen i Iraks huvudstad Bagdad. USA tog på fredag morgon på sig skulden för morden.

Qasem Soleimani ledde det iranska Islamiska revolutionsgardets specialenhet al-Quds brigader och han betraktades som en av Irans och hela Mellanösterns mäktigaste män.

- Revolutionsgardet meddelar att den ärade, strålande islamiska kommendören, haj Qasem Soleimani har lidit martyrdöden i en amerikansk attack i morse, meddelade Irans statliga tv.

Enligt iranska medier utfördes attacken med amerikanska stridshelikoptrar som avfyrade missiler mot Soleimanis och Muhandis konvoj då den skulle lämna flygplatsen.

Muhandis var vicekommendör för de irakiska shiamuslimernas mäktiga milisorganisation Hashed al-Shaabi, som har nära kontakter till Iran. Totalt dödades åtta personer i attacken mot bilkonvojen på flygplatsen.

- Hasheds biträdande kommendör Abu Mahdi al-Muhandis samt al-Qods kommendör Qasem Soleimani har dödats i en attack mot deras bilar på Bagdads internationella flygplats, säger Hashed i ett kort uttalande.

Hashed al-Shaabi är en paraplyorganisation för shiamuslimska milisorganisationer, som numera officiellt ingår i Iraks väpnade styrkor. Hashed bildades år 2014 för att kämpa mot den sunnimuslimska terrorgruppen IS och den pro-iranska milisorganisationen samarbetade också motvilligt med USA för att krossa IS.

Hashed anklagade genast USA och Israel för morden och amerikanerna medgav på fredag morgon officiellt att det var USA som utförde attacken på flygplatsen.

Det innebär att USA:s relationer både till Iran och Irak kommer att försämras ytterligare och att den militära spänningen i regionen trappas upp.

Världsmarknadspriserna för råolja steg omedelbart med flera procent eftersom investerare befarar nya våldsamheter mellan Iran och USA, särskilt i Persiska viken.

Soleimani var inte bara politiskt och militärt inflytelserik, utan också älskad och vördad av miljoner mänskor i Iran och Mellanöstern, som betraktade honom som en förkämpe i kampen mot USA och Israel.

- För shiamuslimer i Mellanöstern var Soleimani James Bond, Erwin Rommel och Lady Gaga, allt i ett. För väst var han den som bar ansvaret för att Irans Islamiska revolution exporterades utomlands genom stöd till terrorister och genom att undergräva västorienterade regeringar, säger den förre CIA-analytikern Kennets Pollach som har studerat Soleimani.

USA och Israel har i åratal försökt mörda honom, bland annat under kriget i Irak, men han lyckades alltid på något slinka undan.

Det bidrog till den mytiska bilden av en modig, revolutionär ledare som Soleimani byggde upp kring sig ända sedan det blodiga kriget mellan Iran och Irak som han deltog i som unga man på 1980-talet.