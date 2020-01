Johaug besegrad igen! Överraskande trio ut på upploppet och upp på pallen i damernas masstart i Val di Fiemme

Den 100:e Tour de Ski etappen för damer resulterade i en dramatisk sista kilometer. För andra gången på raken slog en landsmaninna Therese Johaug i ett distanslopp – Astrid Uhrenholdt Jacobsen den här gången. Johaug fick dessutom se sig stå utanför hela prispallen då en svensk klättrade upp som tvåa, och väldigt överraskande en tyska för första gången i karriären fick stå på podiumet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen blev den som fick äran att vinna jubileumsetappen i Tour de Ski – och mäkta förvånad var hon, precis som många andra

– Wow, jag är en lyckans ost, säger hon och skrattar efteråt då hon får höra det.

Och vilket sätt tävlingen avgjordes på.

Fem damer var med i tätgruppen en dryg kilometer före mål. Precis vid mellantiden trasslade ändå Ebba Andersson och Therese Johaug in sig i varandra. Ingvild Flugstad Östberg tog täten, tätt följt av överraskningsnamnet Katharina Hennig och Ebba Andersson.

Strax därefter var ändå klungan på fem samlad igen, men:

I den sista uppförsbacken, fick Östberg se sig själv på marken – med en bruten stav. Samtidigt var också Therese Johaug avsågad. Ner för den sista backen och ut på upploppet åkte därmed Jacobsen, Andersson och Hennig i en klunga. Spurtstriden vann Jacobsen sedan klart.

– Jag tror det är den bästa och den mest överraskande pallplaceringen i år, säger en skrattande Jacobsen i sändningen efter loppet.

– Det var en tuff tävling. Mentalt var det utmanande men jag hade helt otroliga skidor. Jag klarade dessutom av att skida avslappnat och göra fiffiga beslut. Jag hade den bästa positionen och mest energi då vi kom ut på upploppet.

Jacobsen har senast vunnit en världscuptävling år 2015.