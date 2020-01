Kvinnor 3 har premiär på ÅST – nytt finlandssvenskt drama handlar om att köra fast i livet

Kvinnor 3 handlar om att glömma bort vad man egentligen vill i livet.

I pjäsen får vi lära känna tre kvinnor som befinner sig i olika faser i livet. Karaktärerna har inga namn, utan kännetecknas av den ålder de befinner sig i: 19, 43 och 70.

Samtliga kvinnor har ett problem de tampas med. 19 har planerat sitt liv i detalj, men sedan händer något oväntat som nästan förstör hennes liv. 43 är bitter eftersom hon inte kan älska sitt bonusbarn och 70 måste göra upp med något i sitt förflutna innan hon kan dö.

Jerry Wahlforss och Amanda Nyman (19). En kvinna och en man ligger på en säng på en teaterscen. Kvinnan ligger på mannen med ett häfte i handen. Mannen har en penna i handen. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Många kör fast i livet



Pjäsen är ett finlandssvenskt drama av Jessica Edén, som tog inspiration av sitt eget liv när hon skrev texten.

Edéns stora dröm har varit att jobba med teater, men som vuxen hamnade hon in på en journalistisk bana inom Svenska Yle, och teaterdrömmarna förblev en dröm under en lång tid. Enligt Edén handlar pjäsen om just det här; att fastna i livet av en eller annan orsak.

- Du har en dröm och ett mål som du har velat nå sedan du var ung, och någonstans under vägen kommer livet emellan och man tar inte det där extra varvet för att nå dit man en gång ville, säger Edén.

Edén är ändå snabb med att påpeka att det såklart kan hända saker i livet som gör att man helt enkelt måste lägga drömmarna på hyllan, till exempel om man får ett svårt sjukt barn.

- Men jag tror också att det handlar om att man glömmer bort vad man egentligen ville. Jag inser att jag har återkommit till det temat i tidigare texter, så det är uppenbarligen någonting som ligger mig varmt om hjärtat.

Jessica Edén har skrivit texten till pjäsen. Kvinna sitter framför spegel. Fotot taget så att fokus liggger på ansiktsbilden i spegeln. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Nu har Edéns egen livsdröm gått i uppfyllelse. Kvinnor 3 kommer att turnera runt i sydvästra Finland, exempelvis besöker pjäsen Pargas den 29 januari. I mars kommer den dessutom att sättas upp i S:t Petersburg i Ryssland.

- Det är jättehäftigt, säger Edén.

Edén hoppas att andra som är i liknande situationer där någonting i livet har blivit på hälft, får en spark i baken när de ser pjäsen och kommer framåt.

- Och får man inte så är det också helt okej, säger hon.

"Allt som vi sopar under mattan måste vi ta itu med"



Tove Appelgren är regissör för Kvinnor 3. Hon och Jessica Edén har haft lite olika syn på vad som är det huvudsakliga temat i pjäsen. Enligt Appelgren är detta enbart positivt, eftersom det demonstrerar att texten kan tolkas på många olika sätt.

För Appelgren är livslögner huvudtemat i pjäsen.

Vad är en livslögn?

- Livslögn låter stort, som en separat händelse eller till exempel ett så hemskt liv i ens barndomsfamilj att man vill packa ihop och glömma det och lämna det bakom sig, säger hon och fortsätter.

- Men allt som vi inte processar, allt som vi sopar under mattan måste vi ta itu med i något skede. Ju snabbare man gör det desto bättre, när man har möjlighet att få hjälp med det.

Regissör Tove Appelgren. Kvinna med glasögon sitter på en soffa med en röd vägg bakom sig. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Viktigt att det skrivs finlandssvenskt drama

Appelgren anser att det är mycket viktigt att nytt finlandssvenskt drama skrivs, eftersom det speglar vår samtid på ett annat sätt än vad en modernisering av kända klassiker gör.

Appelgren hoppas att drama uppmärksammas också i läroplanen.

- Det skulle vara otroligt viktigt att det åtminstone på andra stadiet skulle vara obligatoriskt att i något skede skriva repliker och försöka skriva manuskript och drama.

I huvudrollerna i Kvinnor 3 ser vi Daniela Franzell, Amanda Nyman, Monica Nyman och Jerry Wahlforss. Kvinnor 3 har premiär den 11 januari på Åbo Svenska Teater.