På tv i kväll: Juniorlejonen jagar nästa stora skalp – Kanada hoppas gå från spottkopp till succé

Bild: /All Over Press

Juniorlejonen jublar efter en seger Bild: /All Over Press

Kanada föll med rekordsiffrorna 0–6 mot Ryssland och laget var hånat och utskrattat på hemmaplan. Ett skadedrabbat Finland spelade ett knackigt gruppspel och var uträknat av hockeyvärlden. I kväll möts två sammansvetsade gäng med en JVM-final i potten.

Kanada–Finland

Semifinal i junior-VM i ishockey.

Ostrava, Tjeckien, start klockan 20 lördag 4 januari.

Matchen sänds i TV2 och på Yle Arenan med Christoffer Herberts som kommentator på svenska.

Också dagens första semifinal mellan Sverige och Ryssland klockan 16 sänds på TV2 och Arenan med svenskspråkigt referat.

Finlands läge: Engångsföreteelse eller trend?

Finland gjorde sin överlägset bästa match i turneringen när laget slog USA med 1–0 i kvarten. Visst, laget plockade poäng av Sverige i premiären också, men den gången var Juniorlejonen spelmässigt klart sämre. I kvartsfinalen lyckades Finland perfekt på alla områden och tog en rättvis seger över en av turneringens största favoriter.

Nu är frågan om Finland kan höja sig ytterligare ett snäpp eller om USA-matchen var en isolerad incident, där amerikanerna skakades av finländska tacklingar och taktikdrag i öppningsperioden och aldrig hittade tillbaka till rytmen.

För att ta en fungerande analogi från två herr-VM-turneringar: Är kvartsfinalen en försmak av VM 2017 eller VM 2019? I våras överträffade Lejonen sig själva i kvartsfinalen, en skräll som satte bollen i rullning på allvar och gav ett flowtillstånd som gjorde Finland till världsmästare. 2017 chockade Lejonen i kvartsfinal USA och tog sig till finalhelgen, men där blev kvalitetsskillnaden helt enkelt för stor och medaljerna gick i stället till Sverige, Kanada och Ryssland,

Båda utgångarna känns på något sätt fullt logiska också för det här JVM-laget.

Kan Juniorlejonen fortsätta rida på framgångsvågen? Finland mot USA i JVM. Bild: Lehtikuva

Kanadas läge: Annat ljud i skällan

JVM är stort i Kanada och matcherna mot Ryssland har både tyngd och historisk laddning. Att då göra som den kanadensiska truppen i årets gruppspel går inte för sig, förlora med 0–6, ta en avstängning under matchen och dessutom skämma ut sig efter slutsignalen. Kritiken på hemmaplan var inte nådig, på webbforum och bland hockeyfans var omdömet klart, "hoppas de åker ur VM fort så de övermodiga spelarna lär sig en läxa."

Inget kan svetsa samman en trupp lika effektivt, och efter storförlusten har spelet sakta fallit på plats. 4–1 mot Tyskland var ett steg i rätt riktning, 7–2 mot Tjeckien var starkt och i kvartsfinalen var Slovakien chanslöst, 6–1. Efter att ha nollats av Ryssland är Kanada nu det lag som gjort näst flest mål i VM och flest powerplay-mål av alla, 11.

Nu spelar laget aggressivt, åker skridsko och stressar motståndarna. Dessutom har Kanada fått tillbaka sin storstjärna Alexis Lafreniére efter skada och har en stabil förstamålvakt i Joel Hofer. Finland behöver svara för en ny bragdinsats för att kunna slå ett lönnlövslag med flyt.

Se upp för: NHL-centern efter kontroversen

Barrett Hayton var en av de mest omsusade spelarna i JVM redan innan turneringen, men efter "helmetgate" var det ingen måtta på rubrikerna i juniorhockeyvärlden. Efter storförlusten mot Ryssland var den kanadensiska kaptenen den enda spelaren som inte tog av sig hjälmen under den ryska nationalsången. De ryska spelarna såg rött och Hayton tvingades till en högtidlig och officiell ursäkt genom förbundet.

Tydligen vad som behövdes för att få fart på spelaren som redan gjort 14 NHL-matcher för Arizona och var med i JVM-laget också för ett år sen. Efter "helmetgate" tog Haytons turnering fart på allvar. Med 5+4 är han Kanadas främsta poängplockare, jagar segern i hela VM:s poängliga och vill nu också ha personlig revansch på Finland för fjolårets kvartsfinalförlust.

"Helmetgate" är glömt och Hayton har börjat leverera. Barrett Hayton jublar Bild: /All Over Press

Målvaktsmatchen: Stora män i stor form

Justus Annunen är 193 centimeter lång, Joel Hofer är tre centimeter längre. Inför semifinalen hör de till JVM:s tre främsta förstamålvakter.

Kanadensaren Hofer hade inte ens den rollen när hans lag mötte Ryssland. Men efter en svag insats av Nick Daws tog Portlands WHL-målvakt över förstaspaden. St. Louis-draften har efter det gått från klarhet till klarhet och rätat ut ett kanadensiskt frågetecken.

Kärpätkeepern Annunen hade en lite sämre nyårsafton mot Schweiz med var tillbaka på topp mot USA. Med sina totalt 117 räddningar har han fått jobba hårdast av alla i turneringen och han har den bästa räddningsprocenten av förstamålvakterna. Kanada har säkert scoutat svaga punkter efter Annunens nolla mot USA, men att kunna utnyttja dem är en helt annan sak.

Historien: Kanada i slutspel = finländsk framgång

Juniorlejonen har som bekant vunnit tre av de sex senaste JVM-gulden. Samtliga tre har kommit efter att Finland slagit ut Kanada på vägen.

För ett år sedan i Vancouver möttes lagen i kvartsfinal. Finland låg under ännu i slutminuten men kvitterade sent genom Aleksi Heponiemi och avgjorde i förlängningen då Toni Utunen (med också i år) satte in avgörande 2–1.

När Finland vann hemma-VM 2016 var det också efter seger mot Lönnlöven i kvartsfinalskedet. Finland låg under med både 0–2 och 2–3 men vände och vann med 6–5, segerskytt Patrik Laine.

Patrik Laine avgjorde mot Kanada i hemmaturneringen 2016. Patrik Laine jublar. Bild: All Over Press

Senast Finland och Kanada möttes i semifinal i JVM var i sin tur 2014 i Malmö. Juniorlejonen stod för en rent fenomenal insats och vann med 5–1 i ett möte där styrkeförhållandena på förhand inte är helt olika förutsättningarna i kväll.

För att hitta matchen när Kanada senast gjorde slut på finländska gulddrömmar får vi gå tillbaka ända till 2008. Turneringen spelades också då i Tjeckien och Lönnlöven slog Finland i kvartsfinalen med 4–2, bland målskyttarna tre stora kommande NHL-profiler: John Tavares, Brad Marchand och Steven Stamkos.

Finlands laguppställning:

Målvakt:

30 Justus Annunen (1 Kari Piiroinen)

1:a femman:

12 Eemil Erholtz – 23 Ville Petman – 20 Matias Maccelli

29 Kim Nousiainen – 33 Lassi Thomson

2:a femman:

21 Patrik Puistola – 27 Kristian Tanus – 18 Joonas Oden

4 Ville Heinola – 2 Santeri Hatakka

3:e femman:

varierar – 25 Antti Saarela – 15 Lenni Killinen

9 Toni Utunen – 5 Mikko Kokkonen

4:e femman:

35 Aku Räty – 34 Aatu Räty – 24 Sampo Ranta

3 Anttoni Honka – 6 Peetro Seppälä

Tipset:

Som de skulle säga i Kanada: "toss a coin". Det här är väldigt svårtippat.

Men de finländska herrligakämparna visade stryka och mognad när de lyckades manövrera ut amerikanska universitetsspelare. De kan gott göra det samma med kanadensiska juniorseriespelare. För nu rullar den blåvita hockeysnöbollen igen. 2–1 till Finland.