Tajt i toppen inför avslutningen i touren – så här ser sammandraget ut då monsterbacken väntar

Det är norsk ledningen på både dam- och herrsidan då en etapp återstår i Tour de Ski. Therese Johaug och Johannes Hösflot Kläbo leder men marginalen är liten. Iivo Niskanen är femma i sammandraget inför avslutningen.

I morgon avslutas den 14:e upplagan av Tour de Ski när åkarna ska klättra upp i monsterbacken Alpe Cermis. Den här gången avgörs den sista etappen i form av en masstart och inte en jaktstart som tidigare.

Inför den sista dagen är det Therese Johaug som ligger bäst till för totalsegern på damsidan och Johannes Hösflot Kläbo på herrsidan.

Efter dagens sprint i klassisk stil där massvis med bonussekunder delades ut klättrade Astrid Uhrenholdt Jacobsen från fyra till tvåa i sammandraget. Jacobsen slutade på andra plats i sprinten bakom Anamarija Lampic och fick 54 bonussekunder.

Therese Johaug som inte är någon sprinter var elva i dag och leder touren med tre sekunder före sin landsmaninna. Natalija Neprjajeva är trea (+14) i sammandraget och Ingvild Flugstad Östberg fyra (+23).

Anne Kyllönen var bäst av de blåvita damerna i dagens sprint. Kyllönen gick till semifinal och slutade på sjunde plats.

I sammandraget är Kerttu Niskanen bästa blåvita åkare på 14:e plats. Kyllönen är 17:e och Vilma Nissinen 32:a.

En sekund mellan Kläbo och Bolsjunov

På herrsidan är det ännu tajtare i segerkampen. Johannes Hösflot Kläbo vann dagens sprint och fick 60 bonussekunder. Sergej Ustjugov slutade tvåa och Aleksandr Bolsjunov trea.

Resultatet gör att Kläbo leder touren med en ynka sekund före Bolsjunov. Sergej Ustjugov är trea i sammandraget, 15 sekunder bakom Kläbo.

Iivo Niskanen som ligger bäst till av finländarna i touren gick vidare till semifinal i dagens sprint. Niskanen tog sig in bland de tolv bästa efter en stark spurt i kvartsfinalen.

I semifinalen hade Niskanen inget att hämta och slutade femma i sitt heat och landade på en slutlig nionde plats.

Den placeringen gav honom 28 bonussekunder och inför den avslutande klättringen ligger Niskanen på femte plats i sammandraget.

– En rätt okej insats fast det börjar kännas tungt i benen. Touren har tagit mina bästa sprintkrafter, säger Niskanen till Yle efter tävlingen.

Niskanen ligger knappa två minuter bakom ledande Kläbo och har en minut och 44 sekunder upp till trean Ustjugov.

Resultat, sprint:

Damer:

1. Anamarija Lampic SLO 3.03,0

2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +0,22

3. Jessica Diggins USA +0,28

4. Sadie Maubet Bjornsen USA +0,80

5. Lucia Scardoni ITA +1,12

6. Natalija Neprjajeva RUS +15,30

-----------------------

7. Anne Kyllönen FIN

16. Vilma Nissinen FIN

18. Kerttu Niskanen FIN

Herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 3.03,7

2. Sergej Ustjugov RUS +0,70

3. Aleksandr Bolsjunov RUS +1,33

4. Pål Golberg NOR +2,01

5. Gleb Retivykh RUS +6,30

6. Andrej Melnitjekov RUS +8,69

--------------------------

9. Iivo Niskanen FIN

26. Lauri Lepistö FIN

28. Perttu Hyvärinen FIN

Tour de Ski 6/7

Damer:

1. Therese Johaug

2. Astrid Uhrenholt Jacobsen NOR +3

3. Natalija Neprjajeva RUS +14

4. Ingvild Flugstad Östberg NOR +23

5. Heidi Weng NOR +47

6. Ebba Andersson SWE +1.07

------------------

14. Kerttu Niskanen FIN +3.26

17 Anne Kyllönen FIN +4.05

32. Vilma Nissinen FIN +9.29

Herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR

2. Aleksandr Bolsjunov RUS +1

3. Sergej Ustjugov RUS +15

4. Pål Golberg NOR +1.53

5. Iivo Niskanen FIN +1.59

6. Sjur Röthe NOR +2.01

---------------------

14. Perttu Hyvärinen FIN +3.29

39. Lari Lehtonen FIN +7.47

49. Lauri Lepistö FIN +9.29