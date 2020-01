Veckoslutsläsning: Stödfusk, vintergolf och skräp-tv-beroende

På Sea Golf Rönnäs i Lovisa är det tredje gången under de senaste tio åren som golfbanan är öppen i januari. Tre män står på en golfbana, en puttar medan de andra ser på. Bild: Yle/Tino Oksanen

Här kommer fem lästips för lördagen.

Både åklagaren och Folkpensionsanstalten (FPA) anser att fallet med föräldrarna som tvingade sin dotter att spela blind i fyra år för att få bidrag från FPA är ett helt exceptionellt fall. Pappan i familjen spelade också blind. Enligt åklagaren var det omöjligt för läkarna att avslöja bluffen eftersom diagnosen utgick från vad de själva berättade.

I södra Afrika har flickor av tradition gift sig tidigt. Systemet föder fattigdom menar många av de styrande som nu med hot och lämpor försöker bryta sedvänjan.

Det för årstiden varma vädret gör att många golfbanor kan hålla öppet i januari. Benny Högström tar alla chanser han får att vara på golfbanan.

Naturkosmetik har blivit allt mer populärt de senaste åren. Det har också diskuterats om naturkosmetik är bättre och hälsosammare att använda än traditionell kosmetik. I Finland gäller ändå samma lagstiftning för både naturkosmetik och för traditionell kosmetik.

Skräp-tv kan vara det ultimata tidsfördrivet när man lider av stress och ångest. Men när tv-tittandet går överstyr kan relationen till program som Keeping up with the Kardashians närmast bli som ett beroende skriver Anna Lillkung i sin kolumn.

