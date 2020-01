Bolsjunov tog hem Tour de Ski efter att Kläbo kroknat – Iivo Niskanen skadade sig och rasade i sammandraget: "Nästan lättast att staka upp"

Iivo Niskanen lyckades inte behålla sin femteplats i sammandraget då Tour de Skis sista etapp gick av stapeln. Niskanen fick också se sig slagen av Perttu Hyvärinen i klättringen uppför Alpe Cermis. Totalsegern gick till Alexander Bolsjunov, efter att Johannes Höstflot Kläbo blivit slutkörd i bestigningen.

Iivo Niskanen låg femma i sammandraget inför dagens avslutande etapp i Tour de Ski. En slutplacering som skulle ha varit tangerat bäst genom tiderna av en finländsk herråkare.

Men Niskanen var inte i närheten av att kunna försvara den placeringen i herrarnas masstart på 10 kilometer i fristil i Val di Fiemme.

När fältet snabbt började splittras i klättringen uppför Alpe Cermis tappade en till synes Niskanen placeringar. Han fick också ge sig mot landsmannen Perttu Hyvärinen.

Hyvärinen blev bästa finländare för dagen, med en 15:e plats i loppet, runt en minut och tjugo sekunder efter dagens vinnare Simen Hegstad Krüger. Därmed blev han 14:e i sammandraget.

– Ett helt fantastiskt resultat. Även i dag skidade jag väl och orkade klättra bra. Bra resultat efter en lyckad jul och ett lyckat årsskifte, så alla uppoffringar jag gjort både ekonomiskt och mentalt var värda sina pris, sade Hyvärinen.

Perttu Hyvärinen var riktigt nöjd med sitt Tour de Ski. Perttu Hyvärinen jublar. Bild: Lehtikuva

Niskanen långt efter



Iivo Niskanen åkte till slut i mål på plats 27 och fullföljde därmed touren för första gången i sin karriär. Finländaren lämnade över två minuter efter täten.

Niskanens jobbiga tävling hade en förklaring. Finländaren haltade till Yles intervju och berättade att han skadat sig redan före redan före stigningen.

– Jag lämnade under en medtävlares skida och fick kramper i höften och ljumsken. Det var svårt efter det, nästan lättast att staka uppför, sade en besviken Niskanen.

– Klart att jag använde mig av alla tekniker, men om jag ville accelerera så var stakning bäst.

Och benet var inte det enda problemet. En hes Niskanen sade att hans lungor inte varit i skick de senaste dagarna.

– Jag skulle inte ha startat i dag om inte det skulle ha varit något på spel. Jag ska nu försöka återhämta mig och prestera i Nove Mesto.

I sammandraget föll Niskanen från femte till tionde plats.

Perttu Hyvärinen besegrade Iivo Niskanen i den sista etappen. Perttu Hyvärinen och Iivo Niskanen håller i skidor och stavar efter målgång. Bild: Lehtikuva

Kläbo kroknade

Totalsegern gick till Alexander Bolsjunov. Ryssen knep i dag tredjeplatsen, före landsmännen Denis Spitsov och Sergej Ustjugov.

Bolsjunovs totalseger avgjordes då Johannes Höstflot Kläbo kroknade totalt i klättringen. Kläbo ledde knappt inför dagens etapp, men kom i dag i mål på 21:a plats, över en och en halv minut efter täten.

Snabbast i dagens avslutande etapp var alltså Simen Hegstad Krüger, som vann med 14 sekunder ned till landsmannen Sjur Röthe.

Alexander Bolsjunov tog hem totalsegern. Alexander Bolsjunov jublar med hänerna i luften. Bild: Lehtikuva

Resultat, Tour de Ski, masstart 10 kilometer, herrar

1. Simen Hegstad Krüger, NOR 30.55,8

2. Sjur Röthe, NOR +13,9

3. Alexander Bolsjunov, RUS +22,3

4. Denis Spitsov, RUS +26,2

5. Sergej Ustjugov, RUS +35,6

6. Dario Cologna, SUI +41,0

7. Andrei Melnitjenko, RUS +44,8

8. Irineu Esteve, AND +47,8

9. Andrei Larkov, RUS +53,7

10. Hugo Lapalus FRA + 59,3

...

15. Perttu Hyvärinen, FIN +1.21,4

28. Iivo Niskanen, FIN +2.03,5

35. Lari Lehtonen, FIN +2.25,9

48. Lauri Lepistö, FIN +3.22,6



Tour de Ski 7/7, herrar:

1. Aleksandr Bolshunov, RUS 2.58.18

2. Sergei Ustjugov, RUS +0.27

3. Johannes H. Kläbo, NOR +1.09

4. Sjur Röthe, NOR +1.51

5. Simen Hegstad Krüger, NOR +2.53

...

10. Iivo Niskanen, FIN +3.39

14. Perttu Hyvärinen, FIN + 4.27

38. Lari Lehtonen, FIN +10.50

43. Lauri Lepistö, FIN +13.17