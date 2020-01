Finlandssvenska Yenni som bor i Sydney: "Det går inte att komma undan röken och hettan, det är som i en bastu som luktar eukalyptus"

Under lördagen har bränderna i Australien beskrivits som de värsta hittills med hårda vindar och extrem hetta. I Sydney underlättar ändå de ostliga vindarna, eftersom röken pressas ur staden då det blåser från havet, berättar finlandssvenska Yenni Hagman-Chafei.

– Det värsta har lättat en aning i Sydney då röken inte är lika tjock som tidigare. Det är lättare att andas igen, berättar Yenni.

Men då röken låg tätare över staden led Yenni mer av röken.

– För en tid sedan hade jag svårigheter att andas, mina ögon var helt röda och min näsa rann. Jag fick alltså en allergisk reaktion på grund av röken. Den senaste veckan har det varit helt okej.