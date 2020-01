Stor blåvit besvikelse efter medaljmissen – Justus Annunen tar på sig svenska segermålet: "Ofta vinner den bättre målvakten"

Junior-VM slutade i en besvikelse för de finländska spelarna. Kristian Tanus summerar turneringen som ojämn, medan Sveriges tredje mål i dagens bronsmatch grämer målvakten Justus Annunen.

Det var Sverige som var starkare i dagens bronsmatch i junior-VM. Juniorkronorna vände matchen mot Finland och tog en rätt så välförtjänt 3–2-seger.

– Allt som allt var turneringen en liten besvikelse. Vi förväntade oss att vi skulle ha kunnat överraska större nationer, men av dem vann vi bara USA. Också i dag hade vi chansen, tyckte Juniorlejonens chefstränare Raimo Helminen efter att turneringen var slut för Finlands del.

En avgörande vändpunkt i matchen var Sveriges 3–2-mål. Linus Öberg skickade in en puck från sarghörnet mot Finlands mål, och pucken slank in via målvakten Justus Annunens utrustning.

Annunen var självkritisk efter semifinalen i går och efter dagens bronsmatch tog han ansvaret för det svenska segermålet.

– Ofta vinner den bättre målvakten och i dag borde jag ha släppt in ett mål mindre för att vi skulle ha kunnat vinna. I dag räckte det inte till, tredje målet tar jag på mig, sade Annunen till Yle.

– Pucken slängdes in från hörnet och jag vet inte exakt hur den gick in via min utrustning, åtminstone rörde den i min skridsko. Utan det där skulle matchen ha hållits lika och det kunde ha gått helt annorlunda.

Juniorkronorna tog JVM-bronset. Sverige poserar i lagbild efter JVM-bronset. Bild: Lehtikuva

"För svajigt"

I gårdagens semifinal utklassade Kanada Finland. Storförlusten hanterades ändå väl, menade Patrik Puistola.

– Vi lyckades nog ladda om på ett bra sätt till den här matchen. Helt bra spelade vi också, det här var inte en dålig prestation av oss. Vi hade kanske inte turen med oss heller, tyckte målskytten från i dag.

Juniorlejonens turnering innehöll toppar och dalar. Turneringen innefattade dubbla förluster mot Sverige, en gruppspelsförlust mot Schweiz och komfortabla segrar över Kazakstan och Slovakien.

Slutspelet fick en fantastisk start i och med uddamålssegern mot USA, innan mardrömssemifinalen mot Kanada.

– Det var för svajigt. Gruppspelet gick inte riktigt som vi ville, men kvartsfinalen blev en fullträff. Semifinalen gick åt skogen, summerade Kristian Tanus.

– I dag gav vi allt och hade också chanser, men det gick inte vår väg. Mycket powerplay hade vi också, men vi fick inte in pucken.